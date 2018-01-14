殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣

2018-01-14 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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白羊座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，會接到一個可以好好表現能力的任務或案件，但相對而言責任也非常重大，不容許失誤。新月期間可許下與工作有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，容易在某些社交場合認識讓你感覺有好感的對象，但由於金星與天王星相位不良，容易做出唐突的行為嚇到對方，行為舉止不要太急躁，以免出糗。

本週須注意的部分：

人際關係方面，金星與太陽陸續進入人際關係宮位，會有非常多人際關係方面的邀約，交際應酬的場合跑不完，但受到天王星的影響，容易因為過於忙碌，忘記重要的邀約，臨時放人鴿子，或嚴重遲到，容易使別人對你造成誤會。

健康運方面，在命宮的天王星相位不良，同時受到疾厄宮位的木星、火星影響，作息不正常造成內分泌失調，或是肝臟嚴重負擔，代謝不良。此時要當心某些器官與傷口發炎的問題，容易感覺疲勞。此時也要當心血光之災。

金錢運方面，火星與木星齊聚財務宮位，週年慶的折扣會令你喪失理性，容易在此時瘋狂搶購折扣商品，雖然這些東西物超所值，但你刷卡的帳單也多得驚人。信用資料容易有些麻煩，可能必須重新辦理，或是刷爆了額度，財務管理必須控制一下了。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，金星與太陽陸續進入志業宮位，會有機會接獲一個光鮮亮麗的任務，或是案子，使你受人矚目。某些金牛座有升職的跡象，可能會坐上一個重要的位置，但目前你可能還不太習慣這個職務，正在慢慢調適心情。

學習運方面，新月發生在學習宮位，會在此時決定選修一個新的科目，這個科目會對你未來的升學扮演著重要的關鍵。新月期間，可許下與學業有關的願望，可望獲得良好的能量幫助，課業順利。

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，某個遠行旅遊的計畫會在此時成形，會趁著年假出遠門旅遊。某些金牛座可能想出國打工渡假或留學，此時可以成行，或是開始申請相關證件。新月期間，也可許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的水星有良好連結，可能會與很多來自異國的朋友交流，或是在異地交到很多新朋友，有很多新鮮有趣的際遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星與木星齊聚感情宮位，容易與喜歡的人冷戰，卻又忍不住關心對方目前的狀況，有些彆扭的舉動，可能會令對方不知該如何對待你，這樣的矜持可能會把對方越推越遠，適時要坐台階給對方下，緩和你們之間的緊張。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，可以獲得一筆資金重整財務狀況，一些帳單與借貸都能有計劃付清。新月期間，可許下與理財有關的願望，財運可望因此獲得改善。

遠行運方面，金星與太陽陸續進入遠行宮位，此時可能會有機會到外地旅行，食宿會非常舒適。但由於金星受到人際關係宮位的天王星影響，到海外去要當心扒手與小偷，當地的人可能不是太友善，盡量與人保持安全距離為佳。

工作運佳，在志業宮位的海王星與金錢宮位的水星有良好連結，業績亮眼，會有額外的獎金加給，荷包有不少進帳，同時木星與火星提升了工作宮位的能量，工作越是忙碌，越有成就感，你會看到自己的努力，展現出來不錯的成果。

本週須注意的部分：

學習運方面，金星與太陽陸續進入學業宮位，作業或報告會有同學當靠山，順利交差，但由於金星受到人際關係宮位的天王星影響，該做的功課還是不能太混，某些同學可能自身難保，你的成績也會因此被連累。

健康方面須注意，土星、水星、新月、金星、冥王星齊聚疾厄宮位，身體大小病痛不斷，容易感冒，腰酸背痛、腸胃舒服、泌尿系統不佳，需多喝水。可能會有蛀牙的狀況，皮膚也容易過敏。同時要注意心血管方面的問題。新月期間，也可以許下與健康有關的願望，或是做一些身體狀況能改善的計劃，會獲得良好的能量幫助。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，目前情感狀況需要好好釐清，必須要在此時跨越過往的情傷，新月期間會讓你看清自己個性上的問題，在這段關係上的結才能打開。某些巨蟹座可能會與某個對象互表心意，兩人順利進入伴侶關係。新月期間，可許下對感情的期許，不論是舊傷痕或新戀情都能獲得前進。

金錢運佳，金星與太陽陸續進入財務宮位，會收到許多令你驚喜的禮物，或是用划算的價格買到昂貴的用品，有投資習慣的巨蟹座，某些理財標的可在此時獲利，在理財的部分也會做出新的規劃。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的新月影響，到新的單位工作，或是有新的同事到職，正處在磨合期，有許多事事務不太習慣，感覺綁手綁腳，甚至會覺得被排擠，在人事上的不愉快會較多。

健康運方面，金星與太陽陸續進入疾厄宮位，這段時間要小心感冒，心血管方面的問題也要注意，做很多事感覺懶洋洋提不起勁，會是體力較衰弱的時期。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，金星與太陽陸續進入感情宮位，受到天王星影響。與喜歡的人需要短暫遠距一小段時間，距離拉遠了，兩人的心卻拉近了，感受到兩人能在一起相處的種種，會讓彼此更珍惜這段情感。

工作運佳，新月發生在工作宮位，職場環境會有一個全新的開始，新的任務開始執行，或是進入一個新單位，要重新適應工作。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助，使工作進展更為順利。

金錢運佳，在財務宮位的海王星與水星有良好連結，年終會有好消息報到，會有豐厚的年終獎金入袋，讓你喜出望外。有投資習慣的獅子座，此時會有紅利進帳，投資標的價值水漲船高，此時也可獲利了結。

本週須注意的部分：

健康運部分，土星、水星、新月、金星、冥王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，須注意身體上的一些小毛病，筋骨容易痠痛、牙齒需要治療、皮膚有過敏的現象，腸胃不適，可能會感覺心悸，泌尿系統容易發炎，同時要當心著涼感冒。會是身體狀況十分不理想的時期。

家宅運方面，火星與木星齊聚家宅宮位，與家人關係不太理想，對家人要注意情緒管理。容易忘記帶鑰匙出門，回家進不了門。同時要當心家中爐火電器的使用，門戶也要留意。

處女座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，與金星合相，單身的處女座，容易對某個人產生好感，會逐漸感受到愛情來了。有曖昧對象的處女座，容易藉由親密的接觸，與對方進入交往關係，新月期間，可許下與戀愛有關的願望，可望獲得好姻緣。

學習運方面，火星與木星齊聚考試宮位，考試運佳，臨時抱抱佛腳，猜題命中率高，即便不拿手的科目也能低空過關。此時多參與一些能力認證，對你的學業會有加分的效果。

工作運佳，金星與太陽陸續進入工作宮位，會承接一個受人矚目的案件，工作能力得以發揮。某些處女座可能會因為工作的調整而加薪，或是進入到比較輕鬆的單位去，會是工作很愉快的時期。

本週須注意的部分：

健康運方面，金星與太陽陸續進入健康宮位，受到天王星的影響，工作容易過勞，要當心急性的疾病爆發，特別是心血管方面的疾病。此時也容易感冒，內分泌也較為不正常，注意作息與健康。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到新月影響，此時容易以購物的方式紓解壓力，特別容易花大錢買保健食品，或是運動課程，但是花錢下去之後卻沒有預期的效果，金錢被嚴重的浪費，消費之前請三思。

天秤座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的天秤座可望在此時找到很好的物件，搬到環境較好的地方居住。新月期間，可許下與家宅有關的願望，或是幫家人祈福都會獲得良好的能量幫助。

工作運佳，在工作宮位的海王星與水星有良好的連結，工作效率良好，能從容優雅的將手上的事務與案件處理完畢，會是工作心情很愉快的一週。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星與太陽陸續進入戀愛宮位，受到天王星影響，突然被某個意想不到的對象告白，或是表示好感，使你不知所措，雖然不討厭對方，但目前的情感狀態較為尷尬，使你對新的戀情猶豫不決。有伴侶的天秤座，容易為了小孩或是寵物的問題與對方爭執，某些天秤座的另一半比較愛玩，沒有認真生活，使你忍不住想碎念。

金錢運方面，木星與火星齊聚在金錢宮位，雖然收入有增加的趨勢，額外的開銷也變多了，同時花錢比較隨性，到了月底還是成為月光族，錢都存不下來。花錢須節制一些。

天蠍座：

整體運勢：

感情運佳，在戀愛宮位的海王星與水星有良好連結，有曖昧對象的天蠍座，會有很多機會與喜歡的人說話，會發現兩人在心靈的契合度竟然這麼高。有對象的天蠍座，會感受到對方的體貼，使得兩人的情感更為甜蜜。

學習運方面，新月發生在學習宮位，可能會選修一個新的科目，雖然這個科目挑戰度很高，但此時會對新的學習項目興致勃勃。考試運不錯，受惠於新月的能量，考試都能過關，即便不拿手的科目也能及格。新月期間，許下與考試、學習有關的願望，在學習上會更為順利。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的冥王星與新月影響，不論怎麼做都會被人講閒話，職場的口舌是非讓你覺得心煩，容易因為一時嘴賤，捲入更大的麻煩中，此時要謹言慎行，即便在網路上，也不要亂講話，此時較為不討喜。

交通運方面，土星、水星、新月、金星、冥王星齊聚交通宮位，某些天蠍座可能會買新的交通工具，但新手上路可能要特別留意交通安全。沒有購車需求的天蠍座也要當心交通糾紛，以及容易被開罰單。此時常常會有交通工具相關的雜務需要常跑監理所，會是交通事務較繁雜的時期。

健康運方面，木星與火星齊聚命宮，依然要當心血光之災，體力消耗也較為快速，此時容易感覺疲勞，作息須注意，不要熬夜、喝酒，肝功能目前不是太好，容易有火氣大，內分泌也有失調的現象。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，生活中會增加一筆定期支付的金錢，可能是個定期存款或是理財計畫，強迫自己存錢。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助，金錢都能足夠使用。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的水星相位良好，家庭支出會開始有人幫助你負擔，感覺經濟壓力減輕了許多，或是家人會在經濟上給你一些支援，與家人關係也會因此比較好一些。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到進入的溝通宮位的金星影響，與喜歡的人容易溝通不良，講話容易較為白目惹得對方不高興。單身的射手座容易在網路上尋求感情對象，但約出來見面後會大失所望。

學習運方面，金星與太陽陸續進入學習宮位，學習會有不錯的成果在此時展現與發表，考試也會測驗出你平常努力的成果，成績會是令你滿意的，但本週金星受到天王星影響，某些射手座的學生，在學校的言論容易引發爭議，太白目招來許多麻煩，需特別謹言慎行。

摩羯座：

整體運勢：

工作運佳，新月發生在命宮，做任何事情與決定，都有良好的能量幫助，特別是工作方面，會有一個新的階段開始，開始執行新的事務與新的案件，會十分得心應手。新月期間，許下任何願望，並且身體力行，會獲得良好的能量幫助。

學習運佳，在學習宮位的海王星與水星有良好連結，考試或是做任何作業，思慮清楚，會獲得不錯的成績。學習某些科目吸收力也會比較迅速，很快就能進入狀況，這段期間在學校的生活也會比較愉快。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的海王星與水星相位良好，面試與考試時從容應答，會給應考官深刻的印象，為你加分不少，順利進入理想的單位。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽、冥王星影響，家中會有有某個事件，在生活上需要重新調適，與家人之間的關係會較為緊繃。某些摩羯座可能必須在短暫的時間搬家，或是居家附近較為不安寧，容易被鄰居的噪音打擾。

健康方面須注意，土星、水星、新月、金星、冥王星齊聚命宮，會是感覺非常勞累的時期，生活有許多莫名的壓力產生，會感覺有一些慢性病的症狀浮現，同時也容易感冒與腸胃不適，有心悸的現象。泌尿系統容易發炎，需多喝水。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的海王星與水星有良好連結，可能會在家中不知名的角落找到一筆遺忘了很久的私房錢，足夠讓你吃頓好的，在煩悶的生活中，這筆小錢可為你帶來不少小確幸。

工作運佳，火星與木星齊聚志業宮位，業績正在巔峰之際，但生活也因此更為忙碌，有許多客戶指定你服務，在職場的地位與重要性也逐漸受到許多人重視。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星與太陽陸續進入命宮，在一時的氣氛驅使下，會對喜歡的對象表達初衷，然而本週金星與太陽受到天王星影響，對方可能會告訴你一些驚人的秘密，考驗著你對這個人的情感是否能持續下去。

人際關係方面，土星、水星、新月、金星、冥王星齊聚秘密宮位，工作雖然不可一世，受人矚目，但此時小人也會特別多，許多人都在覬覦你的位置，並且想收割你努力的成果。

健康運方面，金星與太陽進入命宮，要當心著涼感冒，使用一些藥物會令你感覺心悸，發現不適要儘速就醫檢查。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，新月發生在人際關係宮位，與海外宮位的火星有良好連結，會有機會結識一些海外的新朋友，這些異國的朋友對你十分友善，雙方會有許多愉快的交流。

學業運佳，在學業宮位的木星與火星相位良好，報告與作業的內容會受到指導老師的重視，不但獲得良好的成績，甚至會有機會到外界發表，或是競賽的機會。某些雙魚座更因此有機會到外地交流。

遠行運佳，木星與火星齊聚在遠行宮位，不斷頻繁的在外地旅行，或是接觸許多異國的人士，會讓你的見聞增廣不少，會是一段知性充實的時期。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入秘密宮位，對某個人的喜愛與思念，必須封鎖在心中一個特別的位置，不容許表達出來，儘管你心裡明白與這個人的關係必須走向終點，但始終在午夜夢迴時好像又回到往日的時光，對這段關係的結束感到依依不捨。

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