親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

交大校長：台灣每天都在做小確幸 而且做過頭了

天龍國就愛這一味？ 藍綠挑選將 這行業CP值高

今日星座運勢／天蠍 無懼面對新事物 運勢愈旺

2018-01-17 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

一月十七日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：整齊的皮夾及居住環境

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的空間

生命中若有隱藏式危機的牡羊，今天原本隱藏的危機容易稍稍探出頭。現在是面對與正視危機的時刻。好好耐心處理，有助未來整體運勢起飛。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：米黃色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花店

婚姻及合作事業是否已經成熟？或是仍然在磨合中有待改進？今天將比較明顯感受到相關事物的壓力或考驗。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

工作態度是否成熟？還是仍定不下心？今天不妨在這方面做些思考。今天的健康運也偏低。建議將未來一年定為健康年，好好打理一下身心健康。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

對於自己的青春活力是否感到明顯下降？還是對愛情有種熱情不在的感受？今天不妨針對上述議題深思，同時找出改進方式。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：淡藍色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

家人是否在某方面讓你感到壓力或責任變大？也許你對家人更加關心，感受到家人的重要。但也可能感受壓力太大。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色的鮮花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：咖啡館

對於什麼該說什麼不該說，是否易感到焦慮？或是和他人在傳遞訊息上總是容易出錯？也可能是過度使用3C產品？建議針對溝通及傳播效應做一省思。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

在金錢上是否有過度的不安全感？或是金錢上有過多渴望？建議今天花些時間釐清人生真正重要的價值及排序。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：沒去過的地方

對於展開新的事物是否遲疑或感到害怕？如果無懼，恭喜你運勢將愈來愈旺。但若帶著害怕不安，宇宙將以無情的方式讓你展開並學習接受新的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：宗教場合

今天容易體會到「過去如何影響現在」這件事。過去的一言一行對於現在的你有著重要的影響。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：捐款

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：慈善機構

某些團體或家族也許想壓制你或對你不友善，讓你感到備受敵意，但這也是對你能力的最佳考驗。現在是建立友好關係及同盟的時機。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：花店

上司也許並不友善，或是你感覺和上司不對盤，甚至不妨觀察自己對於公司或社會體制的感受。內在抱怨批評多，會導致運勢不佳。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

他人對於你的信念或價值觀也許不完全認同，不妨趁機多聽聽他人不同的想法，讓自己也變得更加成熟。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

2018年各星座最能心想事成的「那件事」是？

2018-01-16 08:57

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作產生劇烈的變化

2018-01-15 11:01

天空為限周塔羅(上)／金牛座 逃避愛情 不願面對當下問題

2018-01-15 10:47

唐綺陽本週星座運勢：水瓶桃花運很旺 處女有機會大放異彩　

2018-01-15 07:43

殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣

2018-01-14 00:00

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00

【小孟塔羅】你的貴人在哪兒？測2018年貴人運

2018-01-05 09:29

新年新氣象 12星座準備迎接哪些好運？

2018-01-04 16:31

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15

2018星座運勢（上輯）／牡羊工作運特好 獅子巨蟹愛情機會多

2018-01-01 08:05

提早迎接幸福！哪些命格適合早婚？

2018-01-01 07:00

感情裡付出越多 越得不到好結果的星座？

2017-12-31 08:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座運勢公開

2017-12-30 23:08

領導者的特質是什麼？王冠的燦爛光彩 是犧牲承擔換來的！

2017-12-29 10:44

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

找他幫忙準沒錯！誰是辦公室裡的濫好人？

2017-12-29 09:31

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26

新年桃花何時降臨？紫微1月愛情運揭曉！

2017-12-27 08:00

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

新年布局趁現在！馬上看1月星座運勢分析

2017-12-26 08:00

生命靈數算婚姻 誰是合格好老公？

2017-12-22 16:27

2018年要特別當心感情出問題的命格

2017-12-19 09:52

【小孟塔羅】聖誕節我會收到哪種好運氣？

2017-12-15 13:44

從生肖看桃花！2018年誰的桃花運最旺？

2017-12-15 06:30

為何妳還是單身？從血型來分析

2017-12-12 10:59

唐綺陽本周星座運勢：天蠍火紅好時機 天秤桃花恐要空窗

2017-12-11 07:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 對自己太過寬容

2017-12-11 05:30

天空為限周塔羅(上)／巨蟹座 過路桃花多

2017-12-11 05:21

【小孟塔羅】年底做哪方面的努力 2018年會運勢旺旺旺？

2017-12-08 09:53

你要如何衡量你的人生？如何讓人生更有價值？

2017-12-07 16:43

2018年生肖財運排名 誰最有機會賺大錢？

2017-12-02 08:00

是什麼阻擋了你的桃花運？生命靈數解析

2017-12-01 12:18
看更多

熱門文章

拒絕咖啡的醫師 卻喝下病患女兒送來的這一杯

2018-01-16 22:39

28歲男領55K好想買車！ 網勸：只會爽第一個月

2018-01-16 11:09

他嘆27K只能存1K好可悲 網轟：你的思想才可悲

2018-01-16 17:52

交往3個月男友下跪求婚 22歲的她拒絕：不願被養

2018-01-16 17:01

貓爺爺棄百隻病貓獲不起訴 竹縣府：處最高罰鍰重懲

2018-01-16 14:41

影╱增魔王關卡！2月1日起汽車考照變難 14項變更總整理

2018-01-16 15:53

約炮、家暴又傳私密照 女網友自訴遇渣男毀人生

2018-01-16 16:12

吳德榮：明天降雨範圍大 雨勢較明顯

2018-01-17 06:28

包皮過長有異味 八旬老翁罹患陰莖癌

2018-01-16 15:40

全球獨家！史努比光雕杯 麥當勞17日開賣

2018-01-16 13:14

讓孩子考前打電動結果成績慘 他被老婆罵「廢物」

2018-01-16 17:36

黑心冷凍海鮮堆滿倉庫 過期近2年改標照賣

2018-01-17 00:09

包皮過長傳臭味 檢查竟是陰莖癌

2018-01-16 17:31

台南查獲大量逾期食品 100公斤已吃下肚

2018-01-16 15:58

高鐵訂票又塞爆！ 訂票達人教你搶票訣竅

2018-01-17 01:11

春節搶票塞爆！ 高鐵官網3分鐘湧近3萬人

2018-01-17 00:41

挑戰星巴克！咖啡界的第一張「黑卡」來了

2018-01-16 22:05

婦求打針不成大鬧急診 醫怒：我們不是吃素的

2018-01-16 11:11

人力不足、民代施壓 中央地方聯手放任非法露營地

2018-01-16 21:13

還沒嫁就被要求披麻戴孝 網友紛大喊：快放生！

2018-01-16 17:34

要變天了！天氣轉濕涼 周五到周六降雨較明顯

2018-01-17 08:00

母干涉所有決定 24歲的她淚喊：請給我選擇的權利

2018-01-16 20:00

中華郵政去年獲利突破百億 年終最高4.4月

2018-01-16 14:33

修法後連續4個月加班54小時 勞部：可能發生

2018-01-16 22:54

今年首例！85歲翁疑吃了自製醃魚 染李斯特菌

2018-01-16 15:01

露營地「黑名單」公不公布 觀光局卻步？

2018-01-16 15:21

驚！「整排假牙」吞入喉 阿伯用餐吃到送急診

2018-01-16 18:18

全台流感重症160人 疾管署：下周將進入流行高峰

2018-01-16 15:23

【即時短評】好大喜功觀光局 管露營地虛晃一招

2018-01-16 23:03

重症160人！流感發威 下周恐是高峰

2018-01-17 00:09

量販店被勞部約「喝咖啡」 24小時營運天數恐減少

2018-01-16 12:23

今日星座運勢／天蠍 無懼面對新事物 運勢愈旺

2018-01-17 00:00

美國A流感突變疫情爆發 我專家擔心國內病毒也突變

2018-01-16 11:58

影／旅美50年的她每年冬天回台 用鏡頭記錄故鄉林園

2018-01-17 07:25

Roger Vivier春夏新品 搞定孫怡「邋遢」時尚

2018-01-16 17:46

豪華郵輪岸上大縮水救生艇接駁被罵翻 歌輪：深感抱歉

2018-01-16 17:52

推長照！交通部首推「養老險」今年第四季上路

2018-01-16 14:41

擴大限塑新制上路 「環保飲料袋」熱搜量飆升三倍

2018-01-16 13:15

想凍齡嗎？改掉6個生活小習慣 扔隱形眼鏡、寫日記

2018-01-16 12:46

露營區黑名單在哪？ 觀光局：處理不慎恐影響業者生計

2018-01-16 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top