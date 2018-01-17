今日星座運勢／天蠍 無懼面對新事物 運勢愈旺

2018-01-17 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

一月十七日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：整齊的皮夾及居住環境

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的空間

生命中若有隱藏式危機的牡羊，今天原本隱藏的危機容易稍稍探出頭。現在是面對與正視危機的時刻。好好耐心處理，有助未來整體運勢起飛。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：米黃色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花店

婚姻及合作事業是否已經成熟？或是仍然在磨合中有待改進？今天將比較明顯感受到相關事物的壓力或考驗。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

工作態度是否成熟？還是仍定不下心？今天不妨在這方面做些思考。今天的健康運也偏低。建議將未來一年定為健康年，好好打理一下身心健康。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

對於自己的青春活力是否感到明顯下降？還是對愛情有種熱情不在的感受？今天不妨針對上述議題深思，同時找出改進方式。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：淡藍色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

家人是否在某方面讓你感到壓力或責任變大？也許你對家人更加關心，感受到家人的重要。但也可能感受壓力太大。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色的鮮花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：咖啡館

對於什麼該說什麼不該說，是否易感到焦慮？或是和他人在傳遞訊息上總是容易出錯？也可能是過度使用3C產品？建議針對溝通及傳播效應做一省思。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

在金錢上是否有過度的不安全感？或是金錢上有過多渴望？建議今天花些時間釐清人生真正重要的價值及排序。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：沒去過的地方

對於展開新的事物是否遲疑或感到害怕？如果無懼，恭喜你運勢將愈來愈旺。但若帶著害怕不安，宇宙將以無情的方式讓你展開並學習接受新的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：宗教場合

今天容易體會到「過去如何影響現在」這件事。過去的一言一行對於現在的你有著重要的影響。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：捐款

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：慈善機構

某些團體或家族也許想壓制你或對你不友善，讓你感到備受敵意，但這也是對你能力的最佳考驗。現在是建立友好關係及同盟的時機。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：花店

上司也許並不友善，或是你感覺和上司不對盤，甚至不妨觀察自己對於公司或社會體制的感受。內在抱怨批評多，會導致運勢不佳。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

他人對於你的信念或價值觀也許不完全認同，不妨趁機多聽聽他人不同的想法，讓自己也變得更加成熟。