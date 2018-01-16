今日星座運勢／天秤 注意家居安全 玩樂運提升

2018-01-16 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

一月十六日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：安靜氣氛佳的地方

事業的衝刺期，但仍應採取合作分享的途徑，避免所有利益自己一手抓。避免聽信謠言，要和有經驗者合作。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：熟悉的用餐場所

可能有突發事件讓你手忙腳亂、影響心情。也可能因他人一句話或某件事情打亂你的生活節奏。貴人運佳，多配合他人有利運勢。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：米色

★ 開運物：大自然音樂

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：低調寧靜的用餐場合

投機心態不可取，以免造成損失。太夢幻的桃花要注意可能是陷阱或有不為人知的秘密。親密關係或財務處理上容易面臨考驗，不妨找信任的家人商量。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作場合

衝勁十足，正財運旺，持續累積自我實力及籌碼。家人或另一半也許讓你感到不耐，打掃或在家中擺放鮮花可緩解緊張氛圍。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：舒適可小憩的地方

今天的生活頗為忙碌，也有一些意外訊息或接不完的電話。但仍需適時放鬆，過度忙碌的狀態會影響睡眠健康品質。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：老東西

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：播放老音樂的店

戀愛或孩子影響你的心情及自我價值感。人生要避免用他人來建構自我價值。真正的自信是瞭解並接受自己。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：寵物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：娛樂場所

家中易有突發事件讓你和另一半有些意外或忙碌。注意家居安全問題。大掃除有助家庭運勢。玩樂運提升，和寵物或小孩相處也能帶來幸運。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：清爽的髮型

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：美髮院

若有睡眠不足等問題者要避免開車。情緒不穩者盡量少說話，避免與他人有言語衝突。今天適合健身及整理門面。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：寵物

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：宗教場合

避免亂花錢購物，避免金錢欲望過高，也可能和他人發生金錢或交易糾紛。注意謠言有損身價。接觸小動物或宗教有助開運。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：穩重的態度

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

避免將焦點放在自己身上，當你愈在意自己，反而評價愈低。謙虛與穩重的態度，可以為你贏得更多的貴人與機會。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：自己座位

事業運旺，易得上司長官青睞，此時不要計較得失，應努力表現，不宜強勢出頭，你的光芒是自然而然的顯現。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天凡事宜低調行事，否則易受眾人圍剿攻擊。多做公關，多展現親和力，所有困難迎刃而解。