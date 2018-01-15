今日星座運勢／牡羊 身體微恙 建議適當舒壓與休息

2018-01-15 00:00 聯合新聞網 那河



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一月十五日（一）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：溫泉或海鹽

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：溫泉會館

不少牡羊容易感覺身體微恙、壓力有些太過沈重、主管要求過多等，也因此影響情緒不安與情緒暴躁等狀態。建議適當舒壓與休息。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業與溝通能力

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：應酬場合

現在正是增強專業能力以及行銷自我的時刻。透過與他人的連結及互動，可以提升自我運勢，增加更多曝光機會。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：高地杜松精油

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：SPA

有婚姻危機的雙子可能面臨是分是合的關鍵決定。身心狀態不佳的雙子也需要好好面對處理自己的身心健康與情緒。現在是危機也是轉機的時刻。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：正面言語

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

準備步入禮堂的巨蟹，要避免因為婚禮細節而和對方鬧不愉快。另一部分的巨蟹容易開始對另一半或好友開始缺乏耐心或百般挑惕。建議要覺察自己的負面狀態及言語，適度修正。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：舒適放鬆的家

生活方式的重新思考與安排仍然是獅子們的重點。關照覺察自己的身心細節，做適度調整，可讓生活更加美好。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：動植物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然或寵物店

孩子或戀愛讓心情開心，卻也是壓力的來源。另一部分處女座則正試著將興趣轉化為正式的工作，為自己帶來更多收入。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

不妨更換一下家中的擺設，或是擺放一束美麗的鮮花，改變一下家中的氣氛，讓家人回到家的感覺更放鬆，運勢也會因此更好。

【天蠍座】晴時多雲

幸運色：金黃色

幸運物：備份紀錄

幸運方位：北方

幸運地點：工作職場

注意車子或手機的使用或維修。今天是適合開會與嚴謹溝通的時刻。透過專業認真的與他人交流互動，以及沈澱思考，可以做出正確判斷。

【射手座】晴時多雲

幸運色：白色

幸運物：預算表

幸運方位：南方

幸運地點：明亮的空間

今天不妨認真紀錄自己的開支狀態，思考一下目前工作的內容與價值，是否有自己可以再加強努力的部分，增加自己的競爭力與自我價值。

【魔羯座】晴時多雲

幸運色：深藍色

幸運物：責任感

幸運方位：西南方

幸運地點：整潔有序的空間

更多的事情正在測試或磨練著你，感覺無法躲在自我感覺良好的泡泡裡，需要正視問題或承擔責任的時刻。特別是年輕的摩羯，有種自己必須要長大的感覺。

【水瓶座】晴時多雲

幸運色：橄欖綠

幸運物：謙虛與自我修正

幸運方位：南方

幸運地點：寧靜可思考的空間

現在是總結算的時刻。感覺一下，自己好運的時刻多？還是心情不好的時刻多？如果是後者，那麼務必要好好的自我反省，避免將箭頭指向他人或社會。自我修正才是幸福的關鍵。

【雙魚座】晴時多雲

幸運色：淡藍綠色

幸運物：同理心

幸運方位：西北方

幸運地點：藝文展場

當他人支持你的時候，同樣你也需要懂得支持他人。但他人需要什麼樣的支持，要由你深刻的觀察與真誠的心，才能感受到他人真正的需求。