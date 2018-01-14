今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來
一月十四日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：淡紫色
★ 幸運物：藝文表演
透過輕旅遊、露營活動或藝文表演，能舒緩不舒服的情緒。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：聆聽
愈願意配合與傾聽另一半或好友，運勢便會愈好。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：大海
適合在人少的地方沉澱並規劃自己的未來方向。愈放鬆愈能得到祝福。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：書籍和電影
盡量減少上網和八卦的時間，尋求真正的精神糧食和生命熱情所在。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：清潔用品
今天適合做家事或改變一些家中的擺設。外出會花不必要的錢。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：書和樹木
閱讀與旅遊要比夜店或刺激的冒險運動，來得對提升運勢更有正面幫助。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：粉紅色
★ 幸運物：微笑與傾聽
多聆聽他人的想法，並設身處地為對方著想，對自我運勢有幫助。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：新的事物
新事物的嘗試對天蠍們有正面幫助。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：家常菜
愈願意為家人付出，得到的回饋就愈大。對家人不要斤斤計較。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡金色
★ 幸運物：寬大的胸襟
該花的錢就花。只要你願意相信，宇宙會給予你所需要的。
【水瓶座】晴空萬里
★ 幸運色：寶藍色
★ 幸運物：看得到星空的地方
放輕鬆，信任內心的聲音，多與他人友善交流，好運自然來。
【雙魚座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：亮麗的小配件
團體運佳，多和不同領域的朋友交流會帶來新的視野與思考。
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