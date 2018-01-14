今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來

2018-01-14 00:00 聯合新聞網 那河



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一月十四日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：藝文表演

透過輕旅遊、露營活動或藝文表演，能舒緩不舒服的情緒。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：聆聽

愈願意配合與傾聽另一半或好友，運勢便會愈好。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：大海

適合在人少的地方沉澱並規劃自己的未來方向。愈放鬆愈能得到祝福。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍和電影

盡量減少上網和八卦的時間，尋求真正的精神糧食和生命熱情所在。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：清潔用品

今天適合做家事或改變一些家中的擺設。外出會花不必要的錢。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：書和樹木

閱讀與旅遊要比夜店或刺激的冒險運動，來得對提升運勢更有正面幫助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：微笑與傾聽

多聆聽他人的想法，並設身處地為對方著想，對自我運勢有幫助。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：新的事物

新事物的嘗試對天蠍們有正面幫助。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：家常菜

愈願意為家人付出，得到的回饋就愈大。對家人不要斤斤計較。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：寬大的胸襟

該花的錢就花。只要你願意相信，宇宙會給予你所需要的。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：看得到星空的地方

放輕鬆，信任內心的聲音，多與他人友善交流，好運自然來。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：亮麗的小配件

團體運佳，多和不同領域的朋友交流會帶來新的視野與思考。