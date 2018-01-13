今日星座運勢／射手 單身者多參加聚會 有助戀愛運
一月十三日（六）
【牡羊座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：手機
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：玩樂有趣的地方
今天的情緒有點雜亂，不少事情讓人焦慮。建議放下那些尚未完成的事情，先出去好好玩樂，找朋友聊天，讓自己放鬆一下。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：感覺溫馨的地方
今天容易有人多口雜的狀況。不過幸運的是多數人是站在你這邊的。不過今天不用急著一次處理太多事情，否則對你反而不見得有利。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：月光石
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：書店
命主星與嚴格的土星合相。價值觀想法容易受到檢視與挑戰。不過你的樂觀和急中生智仍然足以應付眼前的情況。今天也是沈澱與思考的最佳時刻。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：自己想去的地方
從事自己喜歡的活動，將能從中得到相當大的樂趣與成就感。對好友或另一半的要求不要太多，放鬆的度過愉快的一天。
【獅子座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：健康飲食
★ 開運方位：西北方
★ 開運地點：健康相關的場所
今天身心上較為敏感。生活上也容易有不少需要處理的細節。或是身心健康有出現某些訊號提醒你注意。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藝文活動
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：藝文展場
今天是學習與欣賞的一天。任何藝文活動都能提升你對自己的價值與信心。無論是看電影、劇場表演、藝術展覽或音樂會等，都能帶來很大的滿足感和愉悅感。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：紫紅色食物
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：大自然
今天適合以最快最直接的直覺和他人互動。一旦失去第一時機，便會開始胡思亂想，讓自己和他人都感到無謂的焦慮。
【天蠍座】烏雲罩頂
★ 開運色：粉紅色
★ 開運物：月光石
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：娛樂場合
雖然在形象上下足工夫，無奈你無法滿足所有人。所以不要絞盡腦汁去經營自己的形象。多把能量放在關心他人，反而效果更大更直接。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：具有特色的小配件
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：約會場合
單身的朋友記得多參加聚會或去娛樂場所，讓戀愛運更好。有對象的人今天也記得約對方出來浪漫一下。但花錢仍需要有所節制。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：亮晶晶的顏色
★ 幸運物：甜點
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：甜點舖
和他人的相處開心就好。要避免談過於嚴肅的話題。總而言之，今天輕輕鬆鬆的就好，別太認真嚴肅。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：美食餐廳
不妨找樂觀與有智慧的好友聊聊天，讓他人分析一下優缺點。避免和想法相似或負面以及愛批評他人的朋友碰面。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：真誠與耐心
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：音樂輕柔的地方
真誠耐心的傾聽他人，便能讓自己的感情運和人際關係運勢迅速攀升，讓他人感受到你的真心與貼心。
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