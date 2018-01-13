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計程車運匠給謝金河的衝擊 孫大千有三點不同意見

今日星座運勢／射手 單身者多參加聚會 有助戀愛運

2018-01-13 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月十三日（六）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：手機

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：玩樂有趣的地方

今天的情緒有點雜亂，不少事情讓人焦慮。建議放下那些尚未完成的事情，先出去好好玩樂，找朋友聊天，讓自己放鬆一下。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：感覺溫馨的地方

今天容易有人多口雜的狀況。不過幸運的是多數人是站在你這邊的。不過今天不用急著一次處理太多事情，否則對你反而不見得有利。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：月光石

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

命主星與嚴格的土星合相。價值觀想法容易受到檢視與挑戰。不過你的樂觀和急中生智仍然足以應付眼前的情況。今天也是沈澱與思考的最佳時刻。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：自己想去的地方

從事自己喜歡的活動，將能從中得到相當大的樂趣與成就感。對好友或另一半的要求不要太多，放鬆的度過愉快的一天。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：健康相關的場所

今天身心上較為敏感。生活上也容易有不少需要處理的細節。或是身心健康有出現某些訊號提醒你注意。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藝文活動

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：藝文展場

今天是學習與欣賞的一天。任何藝文活動都能提升你對自己的價值與信心。無論是看電影、劇場表演、藝術展覽或音樂會等，都能帶來很大的滿足感和愉悅感。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：紫紅色食物

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

今天適合以最快最直接的直覺和他人互動。一旦失去第一時機，便會開始胡思亂想，讓自己和他人都感到無謂的焦慮。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：粉紅色

★ 開運物：月光石

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：娛樂場合

雖然在形象上下足工夫，無奈你無法滿足所有人。所以不要絞盡腦汁去經營自己的形象。多把能量放在關心他人，反而效果更大更直接。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：具有特色的小配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：約會場合

單身的朋友記得多參加聚會或去娛樂場所，讓戀愛運更好。有對象的人今天也記得約對方出來浪漫一下。但花錢仍需要有所節制。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：亮晶晶的顏色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：甜點舖

和他人的相處開心就好。要避免談過於嚴肅的話題。總而言之，今天輕輕鬆鬆的就好，別太認真嚴肅。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

不妨找樂觀與有智慧的好友聊聊天，讓他人分析一下優缺點。避免和想法相似或負面以及愛批評他人的朋友碰面。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：真誠與耐心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：音樂輕柔的地方

真誠耐心的傾聽他人，便能讓自己的感情運和人際關係運勢迅速攀升，讓他人感受到你的真心與貼心。

星座運勢

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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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