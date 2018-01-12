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今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月十二日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：占星

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：身心靈中心

另一半易出現感情或情緒上的問題，有出現這類情形的牡羊，選擇對象的模式可能和過去的某些經驗與創傷有關。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交與學習場合

有不少新事物值得學習。建議將學習到的新事物或值得學習的對象等，用筆記本記碌下來，對未來發展有正面幫助。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店或身心靈中心

年輕的雙子需要尋找有智慧的老師或長輩指引你。已歷練過且成熟的雙子則能從自己的內心找到力量與智慧。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色食物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天不妨放鬆心情，別太在意自己的形象，當你愈放鬆並試著祝福他人，桃花運和財運都會特別旺。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：月光石

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

目前你居於幸運的位置，但小心運用目前的運勢與人氣。避免過於霸道與強勢的言語，否則小人在身後伺機而動。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健身房

今天容易有些突發情緒。建議衝動與生氣時，先在寧靜的地方深呼吸幾次，可以把破壞力降到最低。過多的精力與情緒可以運動來消耗。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：母親的照片

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

不妨注意自己和他人的互動模式，若有些不愉快的情緒，不妨回顧一下自己和母親是否有相似之處。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：詩集

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：創意相關地點

今天適合發展自己的創意與想像力。閱讀詩集對你有正面啟發。讓你的心更為柔軟，也能提供不少想法。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：彩色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：浪漫的場合

不妨展現內在浪漫愉悅的那一面。無論外表打扮或環境佈置上都不妨多些浪漫的元素，為自己開啟幸運的周末假期。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：學習場合

學習運佳。不妨多和有智慧的朋友長輩碰面。或者參加一些座談會或逛書店等，都是不錯自我提升的活動。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：穗甘松精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：SPA

檢視一下自己最近是否有特別討厭身邊的某個朋友或同事。如果有，表示你正在面對內心的陰暗面。寬恕及放下能讓運勢更好。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：亮麗的妝扮

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

今天是個不錯的玩樂與社交時機，展現自己的優點與能力。但較為叛逆或情緒化的雙魚要避免自以為是。

星座運勢

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