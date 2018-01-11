今日星座運勢／處女 人氣魅力佳 言行須謹慎

2018-01-11 00:00 聯合新聞網 那河



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一月十一日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：可放鬆用餐的空間

水星移位，導致太陽、金星、水星、土星全部齊聚一堂，形成一股強大的力量，支持也督促著牡羊座關於事業與責任。部分牡羊感受到強大的責任與壓力，但這也是訓練你變得更加強大的課程之一。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海外計畫

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

水星移位，四星齊聚在和遷移或國外的相關位置。金牛們要不是已經準備好出國行程，要不然就是計畫著和海外合作的計畫。此時也是準備升遷或升學考試的重要時刻。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：沈澱與思考

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店與咖啡館

命主星水星移位。雙子們無法再用遊戲的心態做事，宇宙要求你以更負責任與嚴謹的方式進行生命的學習。此時是思考深刻的時間點，凡事都須深入思考。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：甜點舖

群星聚集在人際合作宮。巨蟹們也許有參加不完的婚宴，甚至忙著自己的婚事，應接不暇的合作機會，說不完的話，協調不完的事情等等，相當熱鬧但也有些勞心的時刻。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：適當的生活步調

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：舒適的睡眠空間

有接不完的工作、忙不完的事情的同時，也是健康容易亮起紅燈的時刻。如何適度的調整自己的生活步調，真的是獅子們這段時間要特別重視的事情。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交活動

人氣魅力到達高點的同時，言行也須謹慎，避免讓他人誤會。忙著談戀愛、忙著約會、忙著帶小孩、忙著各式各樣有趣的活動與體驗，讓處女座忙得相當有樂趣。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：家

如果過度忙碌於外在生活及工作的天秤，最近開始容易發現家中有較多的事情需要你處理、試圖引起你的注意。建議多花一些時間和家人互動，讓自己的腳步緩下來。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

最近特別容易和老朋友老同事相遇。部分天蠍會收到來自舊情人的簡訊問候或邀約。和鄰居或兄弟姊妹之間的互動變多，無論是主動或被迫。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：勤勞學習

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

現在是射手們累積工作實力與學習的最佳時刻。不要計較獲得的金錢是多是少，重點在於實際的參與以及獲得的經驗，才是最寶貴的。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

群星聚集在摩羯座的同時，為摩羯們儲備足夠的燃料，應對目前生活上的某些壓力或健康問題。但無論如何要記住，不要自己一個人撐一片天，要懂得適時求助或請教他人，以獲取更有效的資源及寶貴意見。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：寶藍色

★ 開運物：行善積德

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：慈善機構

事業運被提升的同時，群星卻都悄悄移位到了需要低調與修養的位置。宇宙提醒著聰明的水瓶們，少說點話，少出風頭，默默行善，等待時機。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：行動力

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交活動

對雙魚們而言，此時不行銷自己更待何時。不少目光都聚焦在雙魚們的身上，有想法有行動力的雙魚可趁此波運勢之利，讓自己荷包人氣都上漲不少。