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今日星座運勢／獅子 淡紫色幸運 多感恩有助好運

2018-01-10 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月十日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色灰色

★ 幸運物：專業形象

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：主管辦公室

上司與你互動交流的機會多，也可能有機會和其他公司主管級人物接觸，宜把握機會讓對方留下良好印象。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍或專業證照

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店或美術館

易出現來自海外友人或公司的訊息，有遠遊出差或考取證照的機會，或對於出國求學有具體想法。學習國外語言或接觸藝術文化有利運勢。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：理財或醫療資訊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：健檢中心

今天是適合諮詢專業醫師的時候，特別是這幾年身體欠佳的雙子。今天也是蒐集保險理財資訊的時刻。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聯誼活動

多與人互動交流，有利於拓展並穩定人脈及錢脈。單身者最近非常適合相親聯誼等活動，閃婚機會強。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：放鬆的用餐地點

工作忙碌，工作及生活方面來往訊息事務繁多，但要避免因此覺得心煩，多感恩自己擁有的工作及能力，才是好運的秘訣。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：具有童趣或浪漫的小禮物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：熱鬧有趣的地點

今天是與情人或孩子互動談心的好時機。不妨到熱鬧有趣的地方約會，重拾年輕奔放單純的心。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：家

今天很適合與家人互動溝通，對於想成家或買屋的天秤而言也是不錯的時機點，容易看到適合自己的物件。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

今天有多話的傾向。也可能是電話及訊息特別多。建議不妨將時間及能量運用在有效的溝通及學習，避免太多不必要的閒聊或使用3C產品。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新鈔

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：銀行

金錢理財方面的訊息或是相關的簽約動作在今天特別容易推動進行，或是對於相關知識特別容易瞭解。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色鮮花

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

展現自己口才及專業的時刻，但要避免以碎唸的方式進行，多以關懷關心的態度，容易與他人拉近距離。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：夢境

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：公園

注意夢境，有可能是守護天使的訊息。夜晚避免忙於工作或長時間上網、講電話，多深呼吸、到公園散步，有助調整身心能量。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

社交運佳，容易認識新朋友，或是加入某個團體或機構。在網路發言宜注意分寸，避免惹眾人非議。

星座運勢

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