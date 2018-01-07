殺破狼周運勢／金牛戀情如履薄冰 巨蟹職場上恐傳八卦

2018-01-07 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年1月8日~1月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，水星進入志業宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，會是工作十分有效率的時期，工作表現受人矚目，相對而言，也承受不允許失敗的壓力。此時由於冥王星、太陽、金星在志業宮位合相，職場的一些陰暗面會被你發現，但你可能懶得處理，要當心這些潛規則可能會成為工作的絆腳石。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星與火星呈現合相，投資、業外收益進帳豐碩，手頭較寬裕，不過此時會比較貪心，可能會想做高風險的投資，因此造成損失。沒有投資習慣的白羊座，可能會因為一些消費需求，容易一口氣刷爆信用卡。雖然買到了你想要很久的東西，卻也使你負債累累，要花好些時間把債務還完。

感情運方面，金星在志業宮位與冥王星、太陽合相，並受到天王星影響，在職場容易受到某些人的仰慕與追求，你會覺得愛慕者行徑非常怪異，甚至容易做出許多莫名其妙宣示，讓你在職場上感覺困擾。

健康運方面，木星與火星合相在疾厄宮位，依然要當心血光之災，以及意外傷害，同時也要當心急性疾病。在命宮的天王星相位不良，內分泌有失調的症狀，工作要多注意過勞的問題。

金牛座：

整體運勢：

遠行運佳，水星進入遠行宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚。將啟程到一個新的國度去工作、打工度假、留學、開始生活，海外相關的事務會開始步上軌道，即便沒有遠行打算的金牛座，此時也會有許多機會與異國人士交流。

學業運方面，水星進入學業宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚。寫報告與做作業的效率佳，可望進入完成階段，此時也容易因為截止日期將即，而需要熬夜趕工，精神不濟，須注意作息。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星與木星合相在感情宮位，最近金牛座的戀情會感覺如履薄冰，每一步都小心翼翼。某些金牛座會開始積極準備結婚相關事宜。但因為某些實際面要顧慮的問題，容易有所爭執，你甚至會覺得對方有些不講理。還在曖昧階段的金牛座，與喜歡的對象有許多肢體方面的接觸，可能會進展到較親密的關係，因此確認對方心意。但由於關係還不穩定，常上演悲情小劇場，使對方不知所措，你也會覺得對方不解風情而鬧彆扭。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，火星與木星合相在工作宮位，能者多勞，會是最近在職場的寫照，許多事情都仰賴你來解決，突顯出你在這個職場的地位。但也因此忙到過勞，一堆雜事處理不完。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星進入財務宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，財務方面必須要好好釐清，可能會發現被銀行或是商家佔了便宜而不自知，信用資料當心被人盜用，或是需要去重整帳戶。有投資習慣的雙子座，此時也要結算一下投資損益，某些獲利不佳的項目須考慮停損了。

感情方面，冥王星、太陽、金星合相在情慾宮位，受到人際關係宮位的天王星影響，容易與某個戀人未滿的好朋友發生逾越朋友關係的親密行為，然而你或對方卻可能並不想打破目前這樣友好的關係。反而使得兩人的往來變得尷尬，與朋友之間的情感須謹慎一些。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，此時會是身體狀況較為虛弱的時期，感冒不容易好，泌尿系統也容易發炎。容易心悸不舒服，腰酸背痛也是常態，牙齒注意保養，皮膚也有過敏的現象。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，水星進入感情宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，同時在戀愛宮位木星與火星呈現合相，雖然對於眼前的追求者並不討厭，但對於進入一段關係有些疑慮，被喜歡與被疼愛的感覺很好，然而卻無法確定自己夠不夠喜歡眼前的這個人。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星脫離其他行星影響，此時適合一個人出遠門旅行，讓身心靈獲得平靜，也能遠離職場與情感的許多紛擾。

學業運佳，在學業宮位的海王星脫離其他行星影響，功課上會脫離其他同學的干擾，一個人平靜完成許多該做好的功課，在其他人陷入焦慮時，你可能是少數能老神在在完成作業的人。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的金星、太陽、冥王星影響，辦公室可能流傳著你的桃色八卦，使你在職場工作感到不自在，處理某些事務時也容易被人扯後腿，或是被人放出不利於你的傳聞。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，水星進入工作宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，此時會是工作效率提升至極致的時期，很快就能完成份內的工作，使得你的能力受到許多人讚賞，但往往在迅速完成工作後會發現，上司會覺得你似乎閒閒沒事做，會塞來更多本來不是你該負責的雜務要你幫忙。在職場須遮掩一下鋒芒，對你而言輕鬆就能完成的事情可以慢慢執行比較好。

金錢運佳，在財務宮位的海王星脫離其他行星的影響，雖然沒有特別注重理財，放著不管的投資標的卻不知不覺生出不少紅利，或是有升值的現象。沒投資習慣的獅子座，可能會因為信用卡累積的紅利點數換到一個你非常喜歡的東西，讓你心情很驚喜。

感情運方面，海王星落在情慾宮位，脫離其他行星的影響，同時在戀愛宮位的水星本週會離開戀愛宮位，在親密的關係中，你也會感覺自己的心靈被充分的照顧，即便是單身的獅子座，有些情感的煩惱也會突然想通，會是靈性感覺平穩的時期。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的木星與火星呈現合相，家中越是喜事連連的時期，越要當心被宵小覬覦，附近的鄰居可能會做一些小動作，使你家宅受到一些麻煩，同時要當心電器、爐火的使用。

處女座：

整體運勢：

面試運、考試運方面，火星與木星合相在面試、考試宮位，目前會有許多面試機會，或是參加許多重要的認證與考試，大多都能過關斬將，令你煩惱的反而是，如何選擇一個適合長久發展的好單位。

學習運方面，火星與木星合相在學習宮位，考試對你而言遊刃有餘，成績都會維持在水準之上，但越是接近考試時間，會有越多同學仰賴你的筆記與指導，使得你沒自己的時間複習自己需要的功課。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，很在意某個人，雖然你也不想一直被對方牽動，卻產生了一種莫名佔有慾，有時可能會做出一些奇異的行為引發對方的注意，這就是戀愛的症頭。有伴侶的處女座，可能會與對方在親密關係上較冷淡，容易想出奇怪的點子吸引對方，反而使得雙方關係更不自然。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到冥王星、太陽、金星影響，會花很多錢討好戀愛對象，娛樂方面的支出太多，但對方反應卻不如預期。有寵物、小孩的處女座，容易過度擔憂孩子們的身體健康，可能會花許多錢照顧孩子。

天秤座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的海王星脫離其他行星的影響，本週在職場會感覺風平浪靜，工作心情極佳，比較願意花一些時間對客戶或同事做些額外的服務。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與火星呈現合相，由於手頭較寬裕，常常被新奇的東西所吸引，容易衝動購物，買回家後可能會後悔，買東西前要三思。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，居家附近環境可能不是太安寧，有些鄰居的存在對你形成某種壓力，與鄰居容易發生不愉快的事件。某些天秤座，與家人相處的狀況不是太理想，家人可能對你有許多限制，或是因為肩負家庭成員照顧的責任，有很多事情無法隨心所欲。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星、太陽、冥王星影響，許多天秤座正為了雙方是不是要在一起同居而心煩不已，若是和交往的對象一起生活，可能會犧牲掉很多自由，同時，居家的生活型態的不太一致，常常為這些事情，雙方各自有自己的立場，很難拉近共識。

天蠍座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，在命宮的火星、木星與金星、太陽、冥王星有良好的連結，面試或是考試會是很討喜的時期，可能會同時錄取好幾個單位，不過要選擇一個適合自己的工作卻感到困難。

感情運佳，在感情宮位的海王星脫離其他行星的影響，情感面即便沒有什麼進展，也能守在一個安全的位置，與對方保持良善的關係，在這個位置進可攻，退可守，至少不會失去一個你很喜歡的人。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的金星、太陽、冥王星影響，在職場容易遇到一些對你有成見的客戶或同事，他們的批評會讓你不太愉快，也很容易造成你執行工作上的困難。雖然說話已經盡量微婉，卻不知為何還是惹上一些口舌是非，感覺在職場做人比做事還難。

學習運方面，水星進入學習宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，目前會肩負學校的重要幹部，或是代表學校參加一些課外競賽，這雖然會讓你的學業成績獲得加分，但在重要考試的時候，往往沒時間充分準備，成績堪憂。

交通運方面要注意，水星進入交通宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，要特別當心交通安全，交通工具容易故障，也常常莫名其妙被開罰單，駕駛車輛要當心與人有交通糾紛。

健康運方面，木星與火星合相在命宮，依然要當心血光之災，容易有意外傷害，此時注意身體健康，一些小症狀往往隱藏著警訊，當心疾病急性爆發。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，對於金錢流失會有些危機意識，可能會開始慢慢存些錢，或是兼差做些副業賺點外快，貼補家用，但流失掉的金錢都是很大一筆，存錢的速度總追不上花錢的速度。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星脫離了其他行星的影響，生活終於開始恢復平靜，會有很多時間宅在家中發呆、冥想、獲得充分的休息。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽、金星、冥王星影響，喜歡的人令你捉摸不定，不論怎麼討好，對方始終有些堅持無法放下，自我感覺因此變得很不好。有些射手剛從情傷中慢慢恢復，受到木星與火星在秘密宮位的影響，可能會得知一些前情人的近況，而感到心情苦悶。

人際關係方面，木星與火星合相在秘密宮位，你明明知道有些人在暗地裡對你不利，卻又無法公開反擊，不想被人知道的秘密也容易被宣傳出去，此時小人較多，需更為低調，才能防止他人對你隱私與名聲的侵害。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，水星進入命宮與土星合相，與冥王星、太陽、金星齊聚，同時與木星、火星有良好連結，處理工作會找到更快速、更便捷的方式，有許多貴人願意給予你幫助。但要注意，有時思考事情過度保守、沒有彈性，使得你攬了太多不該你做的工作，而有過勞的頃向。

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星脫離了其他行星的影響，需要到大自然避靜一下，沈澱庸庸碌碌的生活，由於你常常處於忙碌狀態，不知不覺會忘了自己的心靈也需要休息。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星、冥王星、太陽合相在命宮，並受到天王星影響，情感面有太多放不下的堅持，容易太過固執。造成對方為了避免與你發生摩擦，選擇性地不想讓你知道某些事情，對你而言這可能是欺騙，然而此時也要檢視自我，你是否有好好傾聽對方的需要，這甚至會造成對方的心離你越來越遙遠。

健康運方面，水星進入命宮，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，生病了就要好好看醫生、治療、休息，這段時間容易不斷的感冒、又復發，很多的原因來自於你將感冒傳染給周遭的人，又被周遭的人被傳染回來。注意心血管方面的問題，可能常有心悸的現象。泌尿系統也不太理想，需多喝水。有些比較健康的摩羯座，也容易腰酸背痛、或是蛀牙，皮膚也容易過敏。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，木星與火星合相在志業宮位，許多事情的決策都非你不可，工作上的繁忙，會使你感覺非常有成就感。自行創業當老闆的水瓶座，事業正在上軌道的階段，很多事務都要重新張羅，隨著你的忙碌，業績也蒸蒸日上。

本週須注意的部分：

金錢運佳，在金錢宮位的海王星脫離了其他行星影響，隨著收入增加，也會造成花錢比較不知節制，可能會不知不覺累積了很多沒用的東西，在物質生活上可能要思索一下，是不是該斷然捨棄掉某些東西。

感情運方面，水星進入秘密宮位，與土星、冥王星、太陽、金星齊聚，喜歡的人已經琵琶別抱，你只能將這份愛戀深埋在心中，維持在一個良好而安全的位置。此時容易表現出忽冷忽熱的感覺，情緒調控拿捏不當，可能會造成對方覺得你古怪，而更為疏離。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到冥王星、金星、太陽的影響，學習遇到瓶頸，不斷的在同樣的錯誤中摸索，卻又不想求助其他人的指導，某些科目面臨重修的危機。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到冥王星、金星、太陽的影響，注意疲勞駕駛的問題，容易因此發生交通事故，或是與人擦撞，被開罰單的機會也比較高。通勤也容易睡過頭、坐過站。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，水星離開了志業宮位，暫時會感覺工作輕鬆了一些，有一段時間可以好好休息、放空、耍廢。此時會有些人際關係的應酬需要，這些人脈對於工作是重要的，可能需要耐著性子去應付一下。

學業運佳，在學業宮位的木星與火星呈現合相，可能會有機會公開發表重要的論文或作品，評價相當不錯。甚至因此要到各處做學術交流，在學業上的成就令人矚目。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的木星與火星呈現合相，不斷頻繁的到各地遊覽，只是為了逃避現實層面上種種的不愉快，目前會感覺有些累了，想停下來休息，卻會發現，你似乎找不到可以停泊的地方。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、太陽、冥王星呈現合相，會發現某個朋友常常想掌控你的行蹤，並且常常用通訊軟體制約你，這人可能喜歡上你了，然而這樣的行徑也會造成你的困擾，是個很難處理的桃花。

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