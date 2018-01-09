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今日星座運勢／摩羯 展現親和力 成就與人際運勢升

2018-01-09 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月九日（二）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業形象

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

建議將所有能量用在工作上，現在是在專業及工作崗位上全力衝刺並力求表現的好時機，不可錯失。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：優雅的裝扮

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：佈置優雅的用餐地點

今天的你顯得相當優雅迷人，很適合到一些高雅的地方用餐或社交場合聚餐。不過有為享受或外表而花錢的跡象。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：家飾品

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：住家附近

今天很適合整理家裡。但不要一邊整理一邊碎碎念。否則反而會容易和家人發生不愉快的爭執。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藝術作品或新時代書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館 / 美術館

在工作上花太多的精神與能量，反而容易讓運勢扣分。建議不妨花些時間在生活美學及與他人交流，讓自己的生活更多彩多姿。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：茶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

太愛出風頭或者過於投機散漫會影響自己的工作運和財運。今天也不適合進行合作或金錢方面的決策。穩重踏實工作自然好運。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植栽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

凡事都需要平衡，如果過於專斷反而會變成自大。用分享與隨緣的心態反而會讓生命更順遂開心。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：照片

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：自己熟悉的地方

適合回憶一些小時候的事情或進行身心靈諮商，讓自己更了解自己的內在。此外，也不妨和家人一起來個溫馨聚餐。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：輕鬆的裝扮

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健身中心

今天不妨多做些體操或運動，在肢體活動中能夠讓自己的能量提升，覺得更有活力。否則在工作上會有倦怠疲憊感。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：白水晶或月形飾品

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：簡潔的會議空間

射手們工作能量和整體形象往上提升不少。適合學習事物、簽約談判、輔導勸說等事務，好好把握。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：親合力

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

摩羯們在工作上雖然有些辛苦，但付出絕對是有價值的，多展現親和力，你的成就感和人際運都會因此揚升不少。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：手工藝品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜的咖啡廳

極具魅力及光環，但隱約有種想要一個人躲起來的感覺。寫日記和做手工藝有助釐清思緒。與上司宜保持良好關係。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業資訊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作社交職場

付出和所得會成正比。無論在工作、金錢或是健康方面，只要有付出，就會得到相等的回報。建議雙魚們今天不妨多付出。

星座運勢

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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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