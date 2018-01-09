今日星座運勢／摩羯 展現親和力 成就與人際運勢升
一月九日（二）
【牡羊座】晴空萬里
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：專業形象
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：工作職場
建議將所有能量用在工作上，現在是在專業及工作崗位上全力衝刺並力求表現的好時機，不可錯失。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：優雅的裝扮
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：佈置優雅的用餐地點
今天的你顯得相當優雅迷人，很適合到一些高雅的地方用餐或社交場合聚餐。不過有為享受或外表而花錢的跡象。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：家飾品
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：住家附近
今天很適合整理家裡。但不要一邊整理一邊碎碎念。否則反而會容易和家人發生不愉快的爭執。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藝術作品或新時代書籍
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：咖啡館 / 美術館
在工作上花太多的精神與能量，反而容易讓運勢扣分。建議不妨花些時間在生活美學及與他人交流，讓自己的生活更多彩多姿。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：茶
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：工作職場
太愛出風頭或者過於投機散漫會影響自己的工作運和財運。今天也不適合進行合作或金錢方面的決策。穩重踏實工作自然好運。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：綠色植栽
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：大自然
凡事都需要平衡，如果過於專斷反而會變成自大。用分享與隨緣的心態反而會讓生命更順遂開心。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：照片
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：自己熟悉的地方
適合回憶一些小時候的事情或進行身心靈諮商，讓自己更了解自己的內在。此外，也不妨和家人一起來個溫馨聚餐。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：輕鬆的裝扮
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：健身中心
今天不妨多做些體操或運動，在肢體活動中能夠讓自己的能量提升，覺得更有活力。否則在工作上會有倦怠疲憊感。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：銀白色
★ 幸運物：白水晶或月形飾品
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：簡潔的會議空間
射手們工作能量和整體形象往上提升不少。適合學習事物、簽約談判、輔導勸說等事務，好好把握。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡珊瑚色
★ 幸運物：親合力
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
摩羯們在工作上雖然有些辛苦，但付出絕對是有價值的，多展現親和力，你的成就感和人際運都會因此揚升不少。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：手工藝品
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：寧靜的咖啡廳
極具魅力及光環，但隱約有種想要一個人躲起來的感覺。寫日記和做手工藝有助釐清思緒。與上司宜保持良好關係。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：專業資訊
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：工作社交職場
付出和所得會成正比。無論在工作、金錢或是健康方面，只要有付出，就會得到相等的回報。建議雙魚們今天不妨多付出。
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