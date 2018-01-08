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今日星座運勢／牡羊 事業運旺有貴人 新機會頻招手

2018-01-08 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月八日（一）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業能力與高EQ

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

事業運旺，容易有更多的資源或貴人協助，新機會頻頻招手，年終分紅獎金不少，過去一年努力者荷包滿滿。不宜高調，以免小人覬馭。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：輕鬆的聊天場合

有與他人一同出國旅遊或工作的傾向。人際大門為你敞開，帶給金牛們更寬廣的視野與高飛的機會。需要先把心打開，與他人交流，機會便會源源不絕。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：勤勞

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：整潔的空間

處理生活細節、工作流程、內在需求的時刻。很多事情看起來是小事，但若堆積著不去處理，也容易變成大事。勤勞與細心是開運秘方。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：適合自己的裝扮

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

散發無敵魅力的最佳時刻。好好打扮自己，桃花運與人際運的大門為你敞開，戀愛運、合作運、人際運、結婚懷孕等，只要內心發出意願接受，幸運兒就是你。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：適當的休息

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：醫療場所或SPA

現在是好好照顧自己身心健康的最佳時機。身體已經出現徵兆的獅子，此時容易找到有緣的好醫師或老師幫助你調理，但自己也要適時懂得放鬆休息，在彼此的合作下，讓身心更加健康，生活更美好。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

透過與他人的交流互動，可以提升自己的運勢，打開桃花與貴人運，對於自身活力與魅力的提升也相對有正面幫助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適溫馨的家

今天是適合與家人溫馨交流的日子。也可能與家人共同出外享用美食，或購買居家用品，想給家人更好的生活品質。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天不妨將你的計畫與想法周延的思考一下，同時和相關的人士或可以信任的長輩與朋友分享。今天是適合分享、也是適合啟動某項新計畫的好時機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：薑黃色

★ 幸運物：給自己的小禮物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

今天是好好享受的時刻。不與他人爭名爭利，將焦點放回自己身上，透過自己喜愛的方式，給予適當的、健康的滋養與呵護，讓自己感受到幸福與愛。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：開心的談話場所

吉星在摩羯，讓摩羯們的壓力稍微舒緩不少。不少摩羯在今天也可能清楚感受到他人對於自己的支持與信任。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：讚美他人

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

事業運上升，知名度與能見度都升高的同時，要懂得回饋他人、讚美他人。愈懂得感恩、愈能夠看見生活美好面的水瓶，運勢愈好。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：月光石

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩輕柔的空間

在團體社群中與人為善，多傾聽他人的想法，反而更容易將你的想法推銷給他人。過於積極的態度有時反而會讓他人感到不舒服。

星座運勢

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