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天空為限周塔羅(下)／雙魚座 工作及人望都水漲船高

2018-01-01 10:41聯合新聞網 天空為限

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1/1~1/7星座運勢（下）

天秤座：Thoth塔羅牌的「女教皇」

分析：這是一張冷靜、專業，但又不失寬容智慧的牌，因為女教皇牌象徵的是內斂，專注於自己關心的事物上面，所以跟水象土象星座較調合，火象星座抽到這張低調的牌，可能象徵一段沉潛或是需要收心的時期。

在事業方面，女教皇牌雖然能力強又理性，但是難免流於主觀，因為這張牌的視野範圍並不是非常廣，容易一味的這在自己個人角度看待所有的事，所以會造成專業能力有餘，但旁人難以了解，以致喪失外援的狀況，要適時的對外解釋自己的作法，以免常要孤軍奮戰。

在愛情方面，女教皇雖然也是一張充滿感情的牌，但她的感情是在細膩處，要經由互動及敏感的心思才能察覺到，沒有強烈的情緒跟露骨的表達；因此本週的愛情運，沒有對象的人應該還在醞釀的階段，也較少想到愛情的事；有對象的人則是陷入一種有心卻沒時間的情況，是對愛情較為冷感的一週。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「愚人」

分析：愚者是一張沒有任何包袱，卻也沒有任何計劃的牌，做事的方針就像黑暗騎士中那位小丑 ( 只是沒那麼邪惡 )，所以抽到這張牌的人，未來的狀況很難有一些確切的結論，因為這張牌象徵著驚奇、不合常理跟意外，很多事都超乎你可以想像的範圍，就帶著開放的心態接納任何可能性吧！

在事業方面，如果你不是藝術家、也不是無業遊民的話，抽到這張牌就讓人有點頭痛了；這張牌很堅持自我，不受外界的價值觀及標準影響，但在工作上，可能就會被當成白目天兵或是扯後腿的人了；我會建議，要多多注意別人的臉色，也要考慮全盤計劃，不是自己覺得好就夠了 ( 雖然對愚者的建議也是白建議XD )。

在愛情方面，這張牌代表，本週可能會出現無法預料的狀況，好或壞都有可能，通常是象徵自我解放，或暫時放下一切束縛；有對象的人，本週屬於自己個人的時間應該會變多，而且可以做些以往沒時間、沒機會做的事；沒對象的人，本週不是有出乎意料的邂逅，就是遇到異於常人的追求者 ( 或看上一些異於常人的對象 )。

射手座：Thoth塔羅牌的「魔杖六」

分析：這張牌象徵著榮耀、受到愛戴以及階段性的勝利，充滿榮譽感，卻又不會過於自私，很有著「利他」的精神，因此雖然明快果斷，卻不失為身邊的人著想的情操，不管是在做事能力，或者是人緣方面，都是一張倍受肯定的光明牌，有了魔杖六，本週你將會有重大突破，或受到眾人注意的機會。

在事業方面，這張牌象徵出盡鋒頭，天時地利人和俱佳；以往的努力得到了初步的成果，在環境上也是一片政通人和，可說是佔了很大的優勢，但要多加注意的是，即使這是一張看起來一片美好的牌，但只表示你目前正處在最好的「階段」，還是要保持平常心，面對接下來的挑戰。

在愛情方面，這張牌有「偶像」、「萬人迷」的意味，不用說自己是異性緣十足，電力強桃花旺啦！但魔杖六可選擇的機會雖多，卻暫時還沒看到可以定下來的跡象，大多都還是維持在朋友的階段，其實剛好也給彼此一點空間跟時間，打好真正的基礎。

魔羯座：Thoth塔羅牌的「圓盤四」

分析：這張牌代表一種謹慎保守的意味，堅持自己原有的立場，不輕易變動妥協，但某些時候來說，也代表很難溝通，而且陷在既定的觀念中，腦袋無法轉彎；抽到這張牌，表示本週一切事物變動都不大，可以說是安全，也可以說是沒什麼進展。

在事業方面，這張牌很有獨當一面、劃地為王的意思，你在你自己的部門、工作環境內，是一個影響力很大，也是掌握最大決策的人，但因為經驗夠，就太過相信自己的判斷，聽不下別人的意見，雖然事情不會搞砸，但卻也進度緩慢。

在愛情方面，這張牌是處在一種固定模式下，沒什麼外來的影響，但也沒啥樂趣；沒有對象的人，本週還是在自己的生活圈內，照著平日的步調過日子；有對象者，兩個人的關係雖穩定，但也失去熱情及活力，可能交流跟談心的機會都變得很少。

水瓶座：Thoth塔羅牌的「寶劍一」

分析：這是張冷靜、確實，又心無旁鶩的牌，在這星期中，有很多之前困擾你、迷惑你的事情，都一一現出原形，而對於以往你會逃避、自欺欺人的一些地方，在這段時期中，你也感到累了，很容易接受事實，做出早就應該做出的決定。

在事業方面，這是一張頭腦清楚、能洞悉全局的菁英牌，從事企劃、幕僚、顧問類型工作的人，更是有如神助，表現得才氣逼人；但是太過就事論事的態度，往往會在人際關係方面失了和氣，容易造成別人對你的不諒解，在理直的狀況下也要懂得氣和，身邊的助力才能長久的維持下去。

在愛情方面，頭腦太過清楚其實會妨礙你掉入戀愛中的感覺，沒有對象的人，這週會特別想要去好好規劃單身生活，沒有質感的對象也不會引起妳因寂寞而產生的遐想；有對象者，會學著不要抱太多不切實際的期待，不要把自己逼入牆角，很多事是需要各讓一步的，世界上沒有光靠吃露水就可以活下去的愛情生活，也會了解沒有未來的愛情不值得投資，這是一張會看清很多事的牌。

雙魚座：Thoth塔羅牌的「慾」

分析：這是一張企圖心極強，對事業跟愛情都行動力十足，又具備堅定意志力的牌，這張牌帶來的運勢是一種長期的好運，但也需要長期的耐心來維護得到的成果。

在事業方面，代表你目前有可能因為長期的付出，終於被看見被重視的一種被肯定感，並且之後的工作及人望也都水漲船高，外來的助力跟貴人不斷，建議如果有什麼新計劃，這是一個下定決心付諸實行的好時機。

在愛情方面，這張牌是熱情而又歷久彌新的牌，沒有對象的人，桃花會不開則已，一開驚人，多個戀愛機會同時出現；已經另一半的人，特別容易感受到彼此的重要性，而且適合奢侈一下互送禮物或度個假，本週會是一段很容易有感覺，適合搞浪漫的好日子。

愛情運星座運勢塔羅牌頭痛

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