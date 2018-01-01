天空為限周塔羅(上)／雙子座 愛情容易陷入焦躁、不安情緒

2018-01-01 10:38 聯合新聞網 天空為限



圖／ingimage 分享 facebook

分析：「聖杯八」象徵的是一種「倦怠」的味道，這張牌就「當下」來說，是一種失去熱情跟耐心的狀況，但這張牌會出現，代表至少在過去，理想跟熱情是曾經存在過的，只是到了現在後繼無力，造成你想要逃避的心態，這時也不能說你不對，畢竟抽離一下，有時能重新培養出更大的動力。

在事業方面，這張牌代一種厭倦跟沒有企圖力、沒有動力的心境；可能是以往的夢想，現在被你發現它的不切實際，也有可能是因為一直無法達到自己的理想，所以心灰意冷；但建議不要放棄最終目標，但應該給自己多一點的時間跟可能性去完成所有的事。

在愛情方面，這張牌就代表每對交往較久的情侶，都會遇到的所謂「倦怠期」，彼此間的吸引力不復存在，反而像是家人一樣，習慣熟悉卻視而不見，建議可以培養共同的興趣製造話題，或是試一下「小別勝新婚」的招數；沒有對象的人，現在對愛情也提不起太大的動力，還是找出自己的人生目標比較實在。

金牛座：Thoth塔羅牌的「聖杯皇后」

分析：「聖杯皇后」是一張信任自我也對別人很寬容的牌，出現這張牌，表示你這陣子的心力並不是放在名利的追求上，而是專注於發掘內在自我，探索內心世界~，可能你會很想投入需要你付出的公益事項上，也可能投入創作、文藝類的研究，是一段很懂得享受生命的好時光。

在事業方面，這並不是一張有什麼野心的牌，很安於現狀，很能體諒其他人的處境，工作這件事，目前對你的意義也就是盡力發展自我的特質，而非去跟別人爭奪成就，其實在這樣的心態下，你跟別人的互動會更為真誠、順暢，無形中對自己的每個部份都有莫大的助益。

在感情方面，有對象的人，這陣子在感情方面沒有什麼特別的困擾，處在一種很平靜的狀態之中，這張牌很懂得體諒人、為對方設想，在雙方都抱著「為對方好不求回報」的心態，反而會得到對方更真誠的回應；沒有對象者，現在你的心思可能不侷限在談戀愛，感情的層次更高，願意付出更多形式的大愛，給更多需要你的對象。

雙子座：Thoth塔羅牌的「寶劍九」

分析：寶劍九代表有很多外界的忙亂跟心靈的煎熬，並且發生的事情都是針對你的弱點而來，幾乎是一次必須徹底檢視內心的生命總整理，在過程中一定會有許多蛻變的痛苦，或是無法解決的棘手事件，但是要記住一點，這些痛苦都是來自你的心虛跟盲點，實際上，並沒有真正的敵人在攻擊你。

在事業方面，這張牌象徵，你必須得跟自己內心的缺乏自信開始作戰了，也就是說，你過去一直逃避、一直沒膽量挑戰或解決的事情，現在正式找上門，逼得你不得不面對挑戰了，在這段時間中，各種負面情緒都會隨著不安感而來，要記住不要讓自己的想像，誇大了原來其實很好解決的難題。

在愛情方面，不管有沒有對象，這張牌都很容易陷入一種自責、焦躁，繁亂不安的情緒中，容易導致失眠跟頭腦無法靜下來，就算身體不累，頭腦也是會轉動到很疲於奔命，在這種混亂的時期，記住不要承諾什麼、也不要做重大決定，先去做做spa、按摩，或是任何能放鬆身心的活動後再說吧！

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「聖杯六」

分析：這張牌跟水象星座的特質最為調合，因為它比其他的水元素牌更有一種沉緬、追求內心安全感的特質，這張牌大致上來說是一張很美好的牌，有很多來自於親人、情人或是朋友的支持跟協助，讓你在良好的基礎下，可以建立起理想的自我形象，代表可以安於現狀，不需要汲汲營營於外在名利的心態。

在事業方面，本週在工作的環境中，會有一種和樂的氛圍，就算在一片混亂中，也能感受到一種奇異的平靜，跟同事之間絕佳的默契；其實外在環境往往來自於我們自己內心的投射，只要我們的心能定下來，就可以應付一切外來的影響，雖然缺乏戰鬥力，卻很有解決問題的能力，這張牌是「安定自我」最佳的代表牌。

在愛情方面，有對象的人，這張牌象徵你們最近的感情很有一種老夫老妻的感覺，雖然沒有過多的激情，但是能給對方莫大的安慰及支持，在面對外在環境時，有一種篤定的信心，是一段很有共鳴的美好時光；沒有對象的人，很適合從舊有的交際圈中找對象，例如許久不見的老朋友，或是參加同學會，都有不錯的邂逅機會。

獅子座：Thoth塔羅牌的「圓盤二」

分析：圓盤二本身的特質，就跟土象星座非常調合，它象徵一種運籌帷幄的世俗智慧，是一張有實力也有極大未來發展空間的牌，抽到這張牌的星座，事業運跟財運都較為吃香，但是這樣的運勢是要長期操作，而非短時間內可以竟全功的。

在事業方面，這張牌象徵你已經有一個在事業方面有極為可靠的基礎，或是歷練過後的實力，先天體質就很良好了，又有貴人來助，使得原來就已經看好的工作運，出現更好的新機會還有多元化的發展路線，一改過往的保守謹慎，是一張可以把握良機的好牌。

在愛情方面，這張牌是象徵在任何方面都可以兼顧的意思，也許本週的愛情並沒有特別熱烈，也沒有甜言蜜語的催化，但是兩人可以相互配合的很好，尤其在工作跟生活的計劃方面更是相輔相成；沒有對象的人，本週在工作方面的成就感跟新轉機，會讓你興緻高昂到超過對感情的需求喔！

處女座：Thoth塔羅牌的「寶劍五」

分析：這是一張很容易有挫折感的牌，生活中有些事，在經過你長久的掙扎跟失望後，終於到了下定決心處理掉的階段了。有時候真正鼓起勇氣去面對時，才會發現其實一切並沒有想像中那麼可怕，快刀斬亂麻才能避免付出更大的代價。

在事業方面，這張牌表示你撐了很久，用盡力氣維持的一些案子，宣告必須放棄，或是得不到應有的結果及報酬，看起來是壞事，但其實有個了結，可以讓你撥出更多時間跟力氣，去找尋下一個更好更大的機會，幸運往往在你不期待它的時候來到。

在愛情方面，有對象的人，寶劍五代表你的感情可能面臨一個轉捩點，如果你想繼續保有目前的關係，必須做出在原則方面的讓步，太多的堅持只會讓情況越來越糟，畢竟一段感情如果要美好，並不代表一定要照你理想中的路線來走。沒有對象的人，本週可能自我懷疑會加重，但也會找到改善自己更好的方式。