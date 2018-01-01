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2018星座運勢（上輯）／牡羊工作運特好 獅子巨蟹愛情機會多

2018-01-01 08:05聯合報 文寶咖咖

踏實前行 心開運揚 圖Tai Pera
踏實前行 心開運揚 圖Tai Pera
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牡羊座

好運旺旺來：上半年可以把重心放在工作上，會有相當好的成果出現；十一月後的旅遊運頗佳，有機會去進修一些短期課程或出國旅遊，會讓你感到神清氣爽。

用點心平安：別太衝動固執，也別太過膨脹自己而去衝撞體制，在工作上特別要留意不要因為想「做自己」而和長官之間出現不愉快。

工作很上進：今年工作運勢特別好，請好好把握機會打拚，但也別因為運勢奇佳而顯得太自滿，請繼續保持低調的態度，你將會發現事事順心。

愛情有依靠：今年在感情中比較容易遇到麻煩事，尤其是自己招惹來的問題會更多，不要太過鑽牛角尖，容易讓另一半產生壓力，可以多溝通和體貼對方的心情，降低為了追求理想而造成感情生變的跡象，保守行事為上策。

身體要健康：年初時多留意頭部的狀況，包含感冒或偏頭痛的問題可能會讓你感到煩惱，視力也容易有些小問題，請多多接觸大自然吧！三月過後多留意喉嚨及支氣管，別讓健康亮紅燈喔！

巨蟹座

好運旺旺來：個人魅力大增，可以善加利用這點去進行一些需要吸引大眾目光的事項，建議參加能增加表達技巧的課程，對工作或愛情方面都會有相當大的幫助。

用點心平安：雖然魅力增加，但要小心爛桃花的糾纏，請慎選對象，以免感情生活一團混亂，甚至對象換不停。

工作很上進：工作上顯得有些吃力，多運用自己的特色及魅力與同事長官互動，基本上沒什麼問題；凡事別自己埋頭硬幹，善用交際手腕，你會發現一切都變得順利起來。

愛情有依靠：桃花雖然朵朵開，但並非朵朵都是好桃花，尤其有對象的朋友要多把持，別因為一時的衝動而種下日後的苦果；單身的朋友遇到喜歡的對象，約出來吃頓飯還可以，想交往則要深思。

身體要健康：腸胃方面要多加注意，吃喝玩樂還是要適當適量，別因為貪圖一時的爽快而得向醫生報到，學習適當放鬆也是重點。

金牛座

好運旺旺來：愛情運勢頗佳，只要主動與對方多互動，不管是單身者或有對象者都有開花結果的機會。九月過後會發現工作運勢逐漸上揚，適時紓解壓力，一切就會順利。

用點心平安：出外旅遊或出差時要多注意自身安全，尤其是行李及隨身物品要保管好，一時的疏忽可能會讓你遺失重要物品。

工作很上進：工作運雖然有些低迷，但只要專注其中，不要過度焦慮，基本上仍能順利度過；上半年有機會轉換跑道，請謹慎面對，下半年後狀況會逐漸好轉。

愛情有依靠：好好享受你的愛情吧！只要花點小心思經營，兩人世界便充滿甜蜜，但也要小心八月後可能會有第三者出現，是考驗彼此的關卡。

身體要健康：請多留意內分泌系統，多休息並適當留意天氣變化，不舒服時請儘快就醫檢查，勿輕忽！

雙子座

好運旺旺來：工作上有機會談成大案子，過程雖然緩慢，挑戰也多，但只要堅持到底，好成績指日可待。年底時感情上會有一些新的機會出現，單身的朋友請好好把握。

用點心平安：財運偏弱，容易有意外的損失，投資要更加謹慎，保守為佳，真要投資建議以低風險低獲利的方式操作較好。

工作很上進：可多加精進自己的能力，藉由下班後加強專長，將會讓你有機會更上一層樓；但過程當中別忘了尊重制度，工作上的發展將會更加順利。

愛情有依靠：上半年愛情較為平淡，建議把心力先放在工作上，有對象的朋友別忘了仍要花點心思維繫感情；下半年感情運逐漸上揚，單身者有機會遇到合適的對象。

身體要健康：多注意體力的耗損及泌尿道疾病感染，休閒活動別安排太多，以免身體負荷不了反讓生活變成一團亂，也不要過度憋尿讓身體出現更多問題。

處女座

好運旺旺來：今年跟手足之間有相當良好的互動，與朋友的交流都有很不錯的發展機會，多利用與這些周遭朋友相處的機會，讓自己的生活更多采多姿，心情也會更加愉快。

用點心平安：跟朋友相處的機會相當頻繁，但要留意別太吹毛求疵，以免讓朋友感到難以相處。多一點彈性，少一點自我，你會發現跟他人相處會更加順暢。

工作很上進：勇往直前的一年，不管是出差或轉換職務方面都有機會，工作上受到重視而到處奔波的機會也高。

愛情有依靠：要學習別太過鑽牛角尖，容易因為太過在乎對方而出現什麼都想盯住的情形，這樣反而會對方壓力過大，想逃跑，導致情場生變。

身體要健康：凡事多小心，尤其是出門在外要多留意，別一直滑手機導致意外的發生。如果要用刀要分外留意，讓自己過個平平安安的年，太過莽撞可是會在身上留下疤痕的。

獅子座

好運旺旺來：適合增加家庭互動的一年，為家庭的努力付出會得到很好的回報。如果準備買房，可以好好存點錢，會有較高的機會在適當的地點買到喜歡的房子。

用點心平安：工作上的磨難會相當多，尤其是業務體系的獅子更容易被客戶臨時取消一些計畫中的約定，別太相信口頭承諾，以免到時吃大虧。

工作很上進：除了工作契約要小心外，公司的一些制度規範也會讓你綁手綁腳，學著保有多一些彈性，並讓自己有抒發的管道，以免因為情緒而跟同事起衝突。

愛情有依靠：單身朋友機會多，慢慢從中選擇自己比較喜歡的對象吧！有對象的朋友可以準備往結婚的方向前進了。

身體要健康：容易感到疲倦，睡眠狀況也不佳，有空多休息，別讓自己太過勞累，否則賺來的錢都交給醫生了。

作者簡介： 寶咖咖，塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》。

愛情運運勢工作運年度星座運勢

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