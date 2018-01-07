今日星座運勢／金牛 多接觸大自然 社交與學習運佳

2018-01-07 00:00 聯合新聞網 那河



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一月七日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

今天適合輕鬆點，不要安排太多行程。家是最溫暖舒適的地方。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

今天不妨多接觸大自然或藝術文化。社交運和學習運也都很不錯。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：小點心

今天的你相當有魅力，朋友運不錯，但注意和家人間的相處。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淺黃色

★ 幸運物：傾聽

今天的你容易有點囉唆或霸道，建議適度修正，讓運勢保持向上揚升。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：彩虹色

★ 幸運物：分享

要懂得資源分享。佔有慾太強或不願分享會導致爭端，也讓運勢下滑。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：輕鬆的裝扮

懂得克制調適情緒者運勢不錯。情緒化或處於低潮的處女座不妨找專業諮商或好友聊天。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：紫色配件

適合接觸神秘學、心理學、教育、投資理財相關的人事物。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：芬多精

今天是個享受的日子。無論是美食或按摩，都能增加身心能量。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：花草樹木

今天和另一半或好友一同出遊會有好心情。行程中要避免大吃大喝。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

最近需注意身心健康。昨晚沒睡好的摩羯容易身體不適。今天適合接觸人文藝術。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

今天適合美食之旅，花錢享受一下，讓自己內在更滿足。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：繪本

戀愛運和小孩運旺。多和小孩相處或多增加浪漫氣息都能為你帶來好運。