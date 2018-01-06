今日星座運勢／處女 容易破財 但適合多充實自己

2018-01-06 00:00 聯合新聞網 那河



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一月六日（六）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：家

注意身體健康。平時忙碌者要趁周末假日好好紓壓，讓自己做些運動並放鬆，避免安排太多活動，否則易有發炎等症狀出現。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色水果

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：郊外

避免花太多時間在家裡，以免貴人運下滑。但和家人一同到郊外或藝文展場、看部電影，都是不錯的選擇。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：彩虹色

★ 幸運物：童玩

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：派對場合

學習小朋友放鬆與玩樂的精神，對運勢有幫助。精力充沛，表現亮眼，也很適合參加熱鬧的派對。避免表現太強勢，要讓他人也有表現機會。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：浪漫的約會場所

要避免爛桃花，此時也可能意外懷孕。有計劃想生育者不妨這幾天多努力。也適合此時安排小孩的保險事宜。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：輕鬆的裝扮

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家

今天不妨多花點在家裡。打掃或和家人培養感情都不錯。單身者不妨邀請幾位好友來家中聚餐聊天。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍或筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：學習場合

容易破財，但適合多充實自己，透過任何形式的學習，讓自己的生命更有樂趣並因此有更多可用資源。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：淡粉紅色飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：SPA

今天適合做運動或紓壓按摩，參加派對或團體活動也不錯，但仍需注意自己的健康。參加應酬要避免暴飲暴食。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店或藝文展場

避免過度關注在他人身上，多將能量投注在正面有意義的事情上，多將焦點放在自己，幸運的種子很快會長成大樹。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淺黃色

★ 幸運物：輕鬆自在的裝扮

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：小型商店

外在形象一切自然就好。今天的你表現得愈自然，貴人運愈好。帶著放鬆的心情和微笑出門，天使便會守護你。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：軟性飲料

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：住家附近

交通運較弱。注意行車安全。和他人聊天不要傷到他人自尊心。與其談些政經大事，還不如就聊些日常生活的輕鬆事。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

有機會認識很有趣的朋友。多往人多的社交場合跑，把自己裝扮的亮麗些。有不少事情要聯絡的，不要太粗心大意。注意交通，不宜危險駕駛。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：金色

★ 幸運物：戒指

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：大自然

容易因小孩或談戀愛而需要有所付出。單身者桃花運旺，已婚者則要注意金錢的支出，或因金錢、小孩教養問題而和另一半有爭執。