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今日星座運勢／天蠍 聚會好時光 避免期待成焦點

2018-01-05 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月五日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：溫泉

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫泉會館

今天容易在意小細節，對於某些人事物容易有些莫名的挑惕或難以忍受。建議泡澡、溫泉或按摩等身心療癒，可讓心情放鬆，提升運勢。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：玫瑰精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：溫馨的用餐場合

今天叫在意情人或孩子的某些言行舉止，對於他人的看法批評也會比較放在心上。但另一個層面，今天也是好好用心與孩子情人相處的片刻，試著體驗所謂的無條件的愛。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：靜心音樂

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：明亮整潔的居家空間

今天需要花一些時間單獨與自己相處，避免將需求或不滿投射在家人身上。外在世界的成就再高再多，但若內在有匱乏感與黑洞，外在所有的得到仍舊無法滿足你的心。花些時間整理居家空間也是淨化自我情緒的好方法。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：沒去過的地方

今天是冒險探索的好時光。透過實際的旅遊或社交活動，或是透過書籍、演講、電影，都可開拓你的心靈視野，讓運勢加分。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：海景

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：輕鬆的聚餐場合

真正的自我價值並非只用金錢來衡量，也並非是他人眼中你是什麼樣的人。自我價值來自於真正的自我接納。接納自己目前真實的狀態、樣貌、工作、收入。太多渴望會讓運勢下滑。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色小盆栽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野寬闊的地方

設身處地多站在他人的立場思考，避免將自我的期待放在他人身上，雙方才能擁有真誠且自在自由的關係。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：芬多精

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：大自然或瑜伽會館

今天需要花些時間接觸大自然或以某些方式讓身心放鬆，進入寧靜與合一。長時間處於緊張繁忙的生活，反而容易出錯。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是聚會的好時光，無論是同事朋友還是家族聚會，只要你願意感受彼此之間流動的情感，你的內在也會因此感受到生命的豐盛。要避免期待自己成為主要焦點。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：接納自己與生命課題

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：視野開闊的空間

今天的你對於他人的看法容易有些敏感。當下自在的展現並接納自己真實的狀態，慢慢朝向自己期待的目標，生命便會更加美好。部分射手感覺自己為家人犧牲很多而有情緒出現。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：藝文展場

今天是與他人互動交流的好時機。透過討論一本書、一部劇、一場表演，透過傾聽他人的心情與想法，讓你收穫滿滿。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：覺察力

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：充滿禪意的空間

快樂的水瓶，今天容易與他人分享自己的喜悅與充沛的能量。但不快樂的水瓶，此時是療癒與看見真實自我的時刻。透過值得信任的治療師諮商師，撫平內在傷痛，重獲新生。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：觀察力

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

不妨觀察圍繞在自己身旁的人，擁有哪些特質與生活狀態。而那些特質與生活狀態，某種程度也就是你自己真實的狀態。有時候透過他人，你才能了解真實的自己。

星座運勢

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