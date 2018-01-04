今日星座運勢／天秤 正財運旺 工作能力被看見

2018-01-04 00:00 聯合新聞網 那河



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一月四日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

與他人之間的合作、契約關係、或婚姻關係面臨某種轉型或需要有所突破，也可能面臨某種破局崩解或需要修正調整的狀態。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：深咖啡

★ 幸運物：皮質記事本

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：小型會議空間

工作方面只要有耐心便能達成目標，目前若看不到成果只是短暫的狀態。人際方面工作合作率高。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：SPA

身心壓力、對工作的倦怠、或是和他人價值理念的不同都容易導致身心不佳的狀況。但其實現在是你調整自我價值以及人際溝通的時機。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

今天有破財的跡象。有可能是逛街購物，也可能是投資失利。建議今天將精力思緒放在工作上，便能創造不錯的效率。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：豐盛的早餐

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：早餐店

以新的心情開始這一天，積極樂觀的態度將能讓幸運之神靠近，為你打開幸運之門。注意飲食與日常生活需規律，保持健康的能量狀態。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業證照

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店

魅力指數上升，但若濫用性感魅力則容易在團體間受到排擠，建議尋找個人獨特的才華能力，讓他人刮目相看。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

正財運旺。工作能力容易被他人看見。但同時間與他人之間對談最好給對方多一些空間，避免控制欲過強，或給人一種侵略性太強的感受。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：瑜珈會館

工作量過大的天蠍容易出現不耐煩與火氣大的傾向，另外也容易出現睡眠障礙與情緒化的可能。建議做瑜珈、大自然散步、或深呼吸有助改善。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

在金錢、共有資產、小孩等方面的問題較為關注，建議釐清自己對於自己的自我價值感來自於何處。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：灰色

★ 幸運物：占星

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

原生家庭、婚姻或另一半、以及事業發展這些部份也許有些衝突或感覺需要調整，也可能正進入新的階段。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：記帳本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：百貨商場

工作上易有新進展或是新狀況，也可能有新人加入。添購職場或形象上所需用品，休閒娛樂兼具工作所需，一舉兩得。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店或圖書館

今天很適合提升自己的專業智識，但要避免與他人開會或溝通過程中火力全開，對於往後的運勢有不利影響，在無形中製造小人。