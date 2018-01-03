今日星座運勢／巨蟹 人際能量強 貴人運升溫

2018-01-03 00:00 聯合新聞網 那河



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一月三日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天是時候思考一下自我的價值，例如目前這份工作或這個關係帶給你的價值是什麼？你是否從中得到真正的喜悅滿足？還是你渴望有所突破？

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：創意手扎

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：人文展場

思考一下你心目中真正想要的人生是什麼樣子的，將願景寫下，同時回顧一下自己過去幾年曾犯的錯誤或可改進的空間，反省過去展望未來將為你帶來豐盛。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：看得到山的地方

今天在資源分享、合作、離婚、性、權力、失去這幾個議題上，不妨花些時間思考。過去的經驗特別能帶給你新的體悟。歷史或人物傳記也很適合在此時閱讀。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

合作與人際能量強，貴人運也相對升溫。是個溫暖並適合與人互動相識的好時光。透過溫馨的互動，建立更紮實穩定的情誼。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡廳

回顧一下自己在合作、與人相處這件事上是否有問題。如果有，不妨反省一下是否有哪些地方自己可以稍微做適度的調整及態度、溝通方式的改善。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉晶項鍊

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：和『家』相關的地方

今天適合思考關於安全感、家庭、家族、居住環境、買賣房屋、佈置裝潢方面的問題。童年生活不愉快的處女座，今天也很適合進行內在小孩的療癒工作。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小動物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寵物店

今天適合思考關於感情、孩子、創意、寵物、健康方面的議題。關於這方面的資訊或之前做過的努力也容易在此時得到回應。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：彩虹色

★ 幸運物：美麗的事物

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：藝文展場

今天很適合多閱讀或接觸電影、人文藝術、天文學、哲學方面的人事物。接觸任何和『世界之美』有關的事物都可為你帶來正面能量。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：小而美的鮮花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店

今天不妨思考一下在婚姻生活及日常作息這兩部份這部份是否有改進空間。不健康的生活需要立即調整，同時任何小病不可輕忽。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

如何用肢體語言及口才展現自己的魅力以及讓他人接受我們這個人及我們的想法。只要願意學習，宇宙也會給予足夠的力量。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的地方

今天的你需要回顧過去十二年間的生命，並從中領悟得到的教訓及智慧。對哪些人事物需要感激？哪些有憤怒？都在心中一一釐清並放下。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：捐款

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：慈善團體

今天不妨多思考你曾為這個世界、為周遭的人做過些什麼？而不是一直想著別人沒為你做或做不好的事。