親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

樓梯間睡覺被勸離 台南高二生持刀刺傷教官

毛小孩在戶籍上成一家人！農委會完成寵物歸戶系統

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26聯合新聞網 小孟

在這個世上生存，難免會有運氣差的時候，而當自己運氣變壞，生活和工作出現困難和阻力時，如何來自我調整呢？除了及時調整心態之外，最簡單的方法，就是把身體沐浴乾淨，再到廟裡燒香祈福，平時做善事累積福報，你的運氣就會慢慢變好。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年之後哪方面運勢會增強？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供。塔羅牌圖作者：ニチユー(鳥タロット)
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供。塔羅牌圖作者：ニチユー(鳥タロット)
分享





《解析》

A：破除阻礙(高塔牌正位)
A：破除阻礙(高塔牌正位)
分享

A：破除阻礙(高塔牌正位)

牌面上有一個高大的鳥籠，天上的雷電打到了頂端，斗大的皇冠應聲擊落，小鳥被嚇到趕快飛離。

這張牌表示煥然一新，就像大自然利用暴風雨，來清除樹上的枯枝，讓新的枝葉有成長的空間，原先困擾你的事物，在跨年後將會一掃而空。例如一直談不下來的case，跨年後想到新的點子，終於順利把案子談成。正在準備考試的人，之前若有挫敗的陰影，跨完年後你會找回讀書的靈感，把不懂的題目一一擊破。



B：痛定思痛(聖杯八正位)
B：痛定思痛(聖杯八正位)
分享

B：痛定思痛(聖杯八正位)

牌面上有一隻鳥，在地面留下一堆杯子，牠頭也不回的杵著拐杖，一步一步走向遠方。

這張牌表示改過向善，當你昨晚玩得高興多貪幾杯酒，早上起床時卻頭痛不適，影響到你平時的發揮，這樣可就樂極生悲了。若你能從經驗記取教訓，做好的選擇、正確的決定，就不會讓自己重蹈覆轍了。因此你在跨年後，會把不好的生活習慣，好好做個汰舊換新，迎接新的一年的到來。



C：恢復健康(錢幣五正位)
C：恢復健康(錢幣五正位)
分享

C：恢復健康(錢幣五正位)

牌面上有二隻鳥，在雪地中緩緩的前進，天空中飄著白雪，牠們卻沒有遮蔽物。

這張牌表示找回健康，最近身體是否常感到疲勞，睡再多的覺都補不回來呢？而且常被小病折磨，要花較長的時間才能治好。正在冬眠的抵抗力，在跨年後將會復甦，而你也會開始注重養生，選擇對身體好的食物，少吃加工品或飲料，若能搭配運動持續努力，你會找回年輕時的身體，那樣的充滿活力與精神。



D：貴人相助(權杖五正位)
D：貴人相助(權杖五正位)
分享

D：貴人相助(權杖五正位)

牌面上有五隻鳥，手上各拿著一根木棒，揮舞翅膀讓身體騰空，就像是在打架一樣。

這張牌表示找到目標，你目前站在十字路口，對於未來該何去何從，頭腦還在混沌不明中。這時最好先退後一步，等思緒清楚了再做決定，千萬不要像飛蛾撲火般，橫衝直撞跟著感覺走。跨年後將會有貴人出現，幫你釐清人生的方向，甚至可以運用資源協助你，找到適合你的工作或志向。



E：感情加溫(聖杯五正位)
E：感情加溫(聖杯五正位)
分享

E：感情加溫(聖杯五正位)

牌面上有一隻鳥，牠看著倒在地上的杯子，裡面的飲料灑了出來，背後有二個立著的杯子。

這張牌表示你要笑口常開，因為笑可以恢復活力、可以改善氣氛，甚至可以改善憂鬱的心情。跨年後你的感情運會變好，目前單身的人，會遇到心儀的對象，要大方的與對方互動，不要害怕尷尬而被動，才有機會修成正果。有伴侶的人，對方會愈來愈愛你，想跟你創造美好回憶，像是出國旅遊等等，讓彼此感情更加溫。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

找他幫忙準沒錯！誰是辦公室裡的濫好人？

2017-12-29 09:31

今日星座運勢／魔羯 貴人運與魅力佳 避免恃寵而驕

2017-12-29 00:00

新年桃花何時降臨？紫微1月愛情運揭曉！

2017-12-27 08:00

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

新年布局趁現在！馬上看1月星座運勢分析

2017-12-26 08:00

天空為限周塔羅(下)／水瓶座 沒有多餘心力經營感情

2017-12-25 10:09

天空為限周塔羅(上)／金牛座 工作上顯得不太合群

2017-12-25 09:41

年底容易破財 需謹防小人出沒的星座？

2017-12-25 08:00

唐綺陽星座運勢周報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

2017-12-25 07:20

殺破狼周運勢／白羊 有可能被拔擢升職 巨蟹 愛情如奇蹟般降臨

2017-12-24 00:00

生命靈數算婚姻 誰是合格好老公？

2017-12-22 16:27

2018年要特別當心感情出問題的命格

2017-12-19 09:52

【小孟塔羅】聖誕節我會收到哪種好運氣？

2017-12-15 13:44

從生肖看桃花！2018年誰的桃花運最旺？

2017-12-15 06:30

為何妳還是單身？從血型來分析

2017-12-12 10:59

唐綺陽本周星座運勢：天蠍火紅好時機 天秤桃花恐要空窗

2017-12-11 07:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 對自己太過寬容

2017-12-11 05:30

天空為限周塔羅(上)／巨蟹座 過路桃花多

2017-12-11 05:21

【小孟塔羅】年底做哪方面的努力 2018年會運勢旺旺旺？

2017-12-08 09:53

你要如何衡量你的人生？如何讓人生更有價值？

2017-12-07 16:43

2018年生肖財運排名 誰最有機會賺大錢？

2017-12-02 08:00

是什麼阻擋了你的桃花運？生命靈數解析

2017-12-01 12:18

【小孟塔羅】都別人中也該輪到我了吧！測2018年中獎運指數

2017-12-01 11:12

12月星座運勢搶先看！利用水逆能量反敗為勝？

2017-11-30 15:50

包袱款款出國玩！誰會先打點好一切？

2017-11-29 08:00

展望來年好預兆 就看12月紫微運勢！

2017-11-29 08:00

【殺破狼】2018年12星座整體運勢（下）天秤～雙魚

2017-11-29 07:00

撐久就是贏家！誰最能在職場鬥爭中生存？

2017-11-28 09:10

好友讓世界開闊！你最適合結交哪種類型的朋友？

2017-11-27 16:07

我行我素不受控 雙星組合 – 廉貞破軍

2017-11-25 14:43

情侶吵架後該怎麼和好？學學這五個星座吧！

2017-11-24 14:12

【小孟塔羅】財務壓力增大！2018年我的財運指數？

2017-11-24 12:23

【殺破狼】2018年12星座整體運勢（上）白羊～處女

2017-11-22 07:00

努力賺聰明花！靠省錢就能致富的生肖？

2017-11-21 09:46

唐綺陽本週星座運勢：當心溝通不順、經濟方面有好消息

2017-11-20 07:48

殺破狼周運勢／巨蟹工作能力受到青睞 天秤另一半讓你發火

2017-11-19 00:00

女生說沒事就是有事？需要特別呵護的星座女

2017-11-17 15:24
看更多

熱門文章

影／她吃法國菜嫌出餐慢 老闆嗆：趕時間去吃速食

2017-12-28 11:09

她帶流浪貓就醫被收費怒給負評 醫助爆氣開罵

2017-12-28 13:41

年輕真好！假日逛故宮 老人變貴、18歲內免費

2017-12-28 12:57

荷蘭爸爸：時間一到 荷蘭主管就會趕員工下班顧小孩

2017-12-28 11:41

用婆媳矛盾賣年菜 呂秋遠：選對老公才能對症下藥

2017-12-28 16:18

服藥配可樂？ 藥師批劉伯恩「吃藥配白開水是常識」

2017-12-28 15:47

蘇花公路半夜坍方 上午才搶通又坍了

2017-12-28 11:30

鳥友捕捉蒼鷺美照 驚見牠帶著捕獸夾飛行

2017-12-28 11:06

10個工作搶1人！大客車駕駛缺很大 祭出65K徵才

2017-12-28 14:10

2017無印良品人氣商品TOP 10 第1名好療癒

2017-12-28 11:12

今日星座運勢／魔羯 貴人運與魅力佳 避免恃寵而驕

2017-12-29 00:00

LINE Pay投資一卡通 2018全力推電子支付

2017-12-28 15:23

跟著飼主的戶籍走！農委會完成寵物歸戶系統

2017-12-29 09:30

影／海浪、美景、F-16戰機 元旦陪你一起迎曙光

2017-12-28 11:03

較女性高1.23倍…男人易罹癌 專家分析原因

2017-12-28 11:32

注意！跨年夜低溫下探14度 狂歡升旗添件外套

2017-12-29 05:24

1個月熱銷破百萬元！「這樣」禦寒商品意外成黑馬

2017-12-28 14:06

彭啟明：跨年夜到元旦清晨 這波冷空氣最強

2017-12-29 08:06

推廣田螺養殖量產增收益 竟然還可供入藥

2017-12-28 12:02

台灣精油教母 卓芷聿把香氣戴著走

2017-12-28 13:44

中南部無風髒東西散不掉 下午起空氣品質又紅害了

2017-12-28 11:53

三總產科主任蘇河仰 眩暈後更體會患者焦慮

2017-12-28 21:30

罷工重演？機師工會調查罷工共識高 華航：持續溝通

2017-12-28 17:07

迎戰跨年夜 超商推出單品咖啡、零食買1送1

2017-12-28 14:25

難善終！醫改會公布全台善終資源評比 這6縣市墊底

2017-12-28 11:33

癌症時鐘快轉 5分鐘1人罹癌

2017-12-28 23:59

生活見聞／長輩的省思

2017-12-29 08:53

領了年終買什麼？ 編輯推薦5大經典單品

2017-12-28 14:49

歐陽娜娜提前過新年 搶背Longchamp汪汪包

2017-12-28 16:40

影／逾7千人肺檢2.28％罹肺癌 專家籲篩檢迫切

2017-12-28 13:06

蘇花公路 元旦連假實施號誌與人員管制

2017-12-28 14:54

攝影師最愛！上風又不擠 「彩虹河濱公園」看101煙火

2017-12-29 03:10

無化學添加 洗沐用品吹「自然風」

2017-12-28 12:03

未來移動方式新潮流 BMW i3、BMW i3s全新上市

2017-12-28 14:06

難吃也不能說真話！ 來聽懂美食評審的話中話...

2017-12-29 10:00

義大全台最長跨年煙火秀 6大最佳觀賞點曝光

2017-12-28 16:40

童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51

翻玩超級英雄元素！國民鞋變身最夯穿搭單品

2017-12-28 18:28

福容6人合菜套餐2800元起 滿額抽百萬AUDI

2017-12-29 03:12

好命善終評比 嘉市、宜蘭表現亮眼

2017-12-28 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top