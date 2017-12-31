感情裡付出越多 越得不到好結果的星座？

2017-12-31 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

感情裡並不是你付出的越多，得到的果實就越甜美。有的時候自己認為是為對方好，在對方看來不見得就是好。就像科技紫微網下面說的幾個星座，付出越多得到的結果反而越糟糕。

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第一名：巨蟹座

巨蟹是一個極度缺乏安全感的人，他們生怕自己做得不夠好，就拚命努力，希望這樣能把對方留在自己身邊。可當他們抓得越緊，對方就越會感覺到束縛感，甚至透不過氣。到最後不是對方不領情，就是變了心！

第二名：雙魚座

雙魚在喜歡一個人時，會把自己的位置放得很低，他們拚命去討好對方，為對方打理好一切。可是當他們付出越多，對方越覺得理所當然，根本不在乎你之前做了多少。然後變得越發縱容、肆無忌憚地把你的好踩在腳底。

第三名：天蠍座

天蠍在愛一個人時，可以為對方付出所有，甚至不計回報。但他們的好卻會讓對方感到壓力。比如天蠍不想你在外面玩得太晚，是怕你出危險，但你會覺得他是在限制你自由，不顧你的感受。所以往往天蠍想要付出越多的時候，對方就越想逃。

第四名：獅子座

獅子是一個很強勢的星座，不管對方做什麼，他們都會進行「干涉」。也許獅子的出發點是好的，是想幫你解決問題，但在對方看來卻顯得有些吃力不討好，因為他們根本就不想要你的幫助。所以每次獅子想做的更多，卻越會適得其反。

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