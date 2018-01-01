提早迎接幸福！哪些命格適合早婚？

2018-01-01 07:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

雖然每年的婚戀報告都顯現晚婚、不婚的人數量逐年增加，人們也越來越享受單身生活的精彩。但對於一部分命格的人來說，還是早點找到真愛，步入婚姻為好。三十而立——在30歲前讓感情圓滿，會更有利於他們展開順遂的人生。科技紫微網便從命宮作為參考，講述哪些命格的人宜早早找到感情歸屬。

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命宮有天同

天同的人知足常樂，沒有太多慾望，說現實點就是沒有什麼抱負，沒有太多進取心。若無壓力督促，往往容易碌碌而為。但這類主星的人。要他30歲前找到真愛，實則是找一個能督促他、而他又願意被督促的人，雖有「趕鴨子上架」之嫌，但到也能逼出他的進取心與能力，創造不一樣的精彩。

命宮有天梁

其實天梁與天同一樣，慾望不強，行動力弱，一有困難就容易打退堂鼓，所以總覺得人生處處受阻。但他的責任感的又很強，總想要給自己心愛之人更好的生活。找到了真愛，也就找到了他為之奮鬥的目標。其實只要天梁拿出行動力來，以他的才華與特長，不愁過不好人生。

命宮有太陰

陰性命盤對人多有依賴之心，太陰也不例外。30歲前找到真愛，也是給自己找一份踏實感，為自己找一個去面對人生苦難的同行者。越是有深愛之人的鼓勵、支持與陪伴，他越是能找回自信，充滿能量，更加從容地去面對人生與事業中的變故，讓未來的道路變得更平坦。

命格有天機

天機是多思多慮之人，若事業未成，感情也沒著落，難免兩頭分心，兩頭焦急。而事業畢竟不能一蹴而就，是一個漫長奮鬥的過程，所以先顧感情會來得更實際。感情世界穩定了，沒了後顧之憂，也就能早日將心思專注到人生抱負上，開啟新的人生篇章。

命宮有巨門

愛情在巨門星的人生中佔據了非常重要的位置，若遲遲找不到真愛，或是感情總是失敗，只會讓他越來越喪志，情緒也變得越發不穩定。事做不好不說，還會將身邊人得罪光光。而若是感情早順利了，他的情緒也會輕鬆穩定許多，以他的熱心腸就不愁沒貴人近身。有貴人相助，人生自然會輕鬆許多。

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