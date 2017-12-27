新年桃花何時降臨？紫微1月愛情運揭曉！

2017-12-27 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

轉眼間，新年已經來到，在新運勢的影響下，開年首月，你的感情世界會發生什麼樣的變化？意中人會出現嗎？彼此能牽手在一起嗎？愛情是否會有第三者介入？想要知道答案？科技紫微網這就幫你做預測。

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1月桃花最旺的主星：破軍星、廉貞星、武曲星

1月愛情最甜蜜主星：破軍星、武曲星、紫微星

1月感情出狀況主星：七殺星、天相星、天同星

1月小心爛桃花主星：天府星、天相星、天梁星

七殺星

運勢：★☆☆☆☆

單身者異性緣較弱，很難得到異性的青睞，遇到正緣的機率不大，孤單讓人沮喪，但還是要耐心等待。已婚戀者與另一半的感情易出現爭吵事件，幾次冷戰熱鬥，感情有降溫的危險。

破軍星

運勢：★★★★★

喜神天降，單身者會有出門遇到桃花飛繞的好事發生，心動就趕快行動，溫暖場所裡的表白更有助於你擺脫單身喔！戀愛者的愛情升溫，彼此關係有進一步深入的跡象，多接觸對方的家庭，家人的支持會加速好事進行。

廉貞星

運勢：★★★★☆

有意中人的單身者還未穩固地位，就已遭遇潛在情敵的威脅，這場保衛戰也許就是準備上位的前奏，表白速度快一點、方式浪漫一點，贏面會很大。已婚戀者感情平順，若嫌平淡，西餐廳的浪漫約會可以燃起你們之間的激情。

貪狼星

運勢：★★★☆☆

單身者本月越是苦苦尋覓，愛情的蹤跡就越是難以發現。不如將心思放在別處經營，有緣人反倒會在無意中出現。戀愛者的愛情受到第三方的挑戰，及時給予戀人信任和依靠感，會將戀人重新拉回到自己的陣營中。

紫微星

運勢：★★★★☆

單身者容易對經常見面的異性產生好感。享受這種心裡裝下一個人的酸甜滋味，雖未正式戀愛，也如浴春風。已婚戀者向另一半的付出表示感謝，會讓對方生起感激之心，也會有更多的行動表示他會更愛你。

天府星

運勢：★★★☆☆

愛情運勢一般，單身者身邊雖有桃花出現，但這朵桃花帶來的卻有可能是桃色陷阱，單身者需遠離娛樂場所。已婚戀者的感情撥雲見日，那些曾經的困擾帶來的負面影響越來越低，但也不可得意忘形惹對方不快。

武曲星

運勢：★★★★★

愛神降臨，單身者終於能夠遇上正桃花。每天清爽的打扮、有禮貌的言談舉止能為對方留下非常好的印象，有利於感情的進一步發展。已婚戀者的感情陷入濃濃糖蜜裡，即使是異地戀，也有著勝於往昔的恩愛。

天相星

運勢：★★☆☆☆

本月愛情運下滑，單身者有愛上已婚戀者的機會，遭受感情和道德的雙重折磨，情緒在消沉與昂揚中反覆徘徊。戀愛者的愛情遭遇阻力，尤其是來自彼此家庭的，更是避無可避。此時更需要你們堅定信心，攜手前行。

太陽星

運勢：★★☆☆☆

感情運勢平淡，愛情過往中的消極瑣事被一次次重提。對另一半的情感無法壓制已有的偏見，出口傷人，最終傷到自己。一個人時，盡可能多回想對方帶給你的溫暖、感動的回憶，愛情才能繼續下去。

巨門星

運勢：★★★☆☆

在對方的心意還沒有表明之前，單身者最好也守住朋友的界限。太過急進，小心最後朋友也沒得做。已婚戀者少給對方一些囉哩叭唆的牢騷和抱怨，溝通時也少一些翻舊帳，才不至於彼此被氣話傷了感情。

天機星

運勢：★★★★☆

即便是在兩朵桃花裡做選擇，也足夠成為單身者的煩惱。其實，那個有著共同生活目標和事業理想的人更適合！戀愛者為了兩個人的未來而努力的心態，讓戀人大為受用，但要小心忙起來忽略對方的感受，反倒彼此疏遠。

太陰星

運勢：★★☆☆☆

被美色誤導，單身者無法與最適合自己的異性走到一起，愛情到來的時間被推遲。戀愛者不想承受感情的平淡無味，就多安排約會，會重燃愛火。已婚者不要把戀人黏得太緊，小心逼得對方逃到沒有你的自由空間。

天梁星

運勢：★★★★☆

本月，天梁星的愛情日漸昇華，情侶之間更容易感受到精神層面的契合，相處之間的默契更是無需言語就可領會的。只是要小心，另一半的魅力會吸引來爛桃花介入，天梁星發現苗頭不對，就要趕快在另一半的朋友圈宣佈主權，警告爛桃花。

天同星

運勢：★☆☆☆☆

單身者本月雖有可能找到意中人，但依舊無法觸碰愛情，愛而不得只會讓單身者更苦惱。金錢是本月已婚戀者的地雷所在，來自錢財壓力的困擾，也波及到感情。兩個人會為了錢而吵架傷感情。

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