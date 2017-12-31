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今日星座運勢／牡羊 打造正面形象 避免抱怨

2017-12-31 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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十二月三十一日(日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

打造正面形象的時候。避免抱怨或憤憤不平、唉聲嘆氣的聲音。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：義賣品

參加團體活動及聚會的好時機，若能盡一己之力為他人服務更能提升運勢。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書籍

接觸書籍、藝文活動，對於生命的價值觀有更深層的看法見解。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：淡香水

散發迷人魅力。派對中的萬人迷。已婚者要避免不當誘惑。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：咖啡館

和另一半或好友談心事的好時機。避免暴飲暴食。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

不妨趁今天來趟養生之旅，調整自己的身心健康。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：冰淇淋

活出內在小孩的那一面。多接觸有趣的事物，避免太過嚴肅。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：家常菜

和家人一同出遊或談天，讓彼此更瞭解對方。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：咖啡或茶

不妨找家寧靜復古的咖啡館或SPA，沉澱一下心情再出發。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：灰色

★ 幸運物：整齊的皮夾

今天是審慎購物的時機，相當挑剔的你可買到不錯的商品。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

散發鮮明的個人特色，但要避免過於冷酷的表情。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

多傾聽他人的想法，避免活在自己認為的世界裡。很多時候其實你很固執。

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