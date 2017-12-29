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今日星座運勢／魔羯 貴人運與魅力佳 避免恃寵而驕

2017-12-29 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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十二月二十九日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天頗有口腹之慾，有種想大吃一頓，好好滋養身體的感覺。除了美食，按摩或瑜伽也是很適合滋養身體的方式。有債務的牡羊需注意理財，避免情緒性消費。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：高地杜松精油

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：SPA

今天的心情容易被他人影響，特別是合作的夥伴和另一半。正面狀態是可以從對方那裡得到支持。負面狀態則是對方相當霸道強勢。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍綠色

★ 開運物：適當休息

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：溫泉會館

今天稍加注意自己身心健康與情緒的平衡。適當的飲食與工作量對你是重要的。若去年已經開始養成運動習慣的雙子，運勢較好。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：讚美他人

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合

今天的你依舊是萬人迷。透過溫暖的問候與笑容，讓人際桃花指數飆升到最高。讚美與服務他人，可以避開身旁妒忌的小人。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：派對小點

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家

今天是當主人的一天。也許在家中宴客，邀請同事或好友一同來家中聚會談天，宛如私密聚會，增添不少生活情趣。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：藝文展場

週末假日是外出走走的好時機。部分處女座選擇上課進修，讓自己增長知識與專業。或是到藝文中心，提升知性氣質。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：精緻美食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的用餐空間

部分天秤在思考自己的工作專長是否足夠的問題。另一部分天秤則在努力於婚姻中的親密關係，或是企業之間的合作或合併計畫。屬於相當居安思危的格局。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：手錶/鋼筆

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：貴氣的地方

你的對手或是你的另一半容易有種不安感。也許是感覺你變得更有能力或是更有魅力，因而讓對方感覺受到威脅。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：紫紅色

★ 開運物：運動習慣

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：瑜伽會館

部分射手需注意神經系統的問題。觀察自己是否有睡眠失調的狀態。如果有，建議提早尋求專業諮詢。同時透過瑜伽或氣功等溫和的方式，調整身心狀態。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：謙和

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交活動

貴人運和群眾魅力都相當不錯，特別容易受到他人的關注，但也因此格外需要提醒自己，避免恃寵而驕。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：家庭聚餐

有時候權力愈大，運勢愈高，某種程度承擔的壓力也相對提升，或是和家人相處的時間也會因此減少。如何平衡是考驗智慧的關鍵。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色系溫暖的空間

注意自己說出口的話，避免口舌是非。說得好說得對就是專業且令人信任。但若刻意運用言語爭取他人的注意，很多時候會有反效果。

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