今日星座運勢／魔羯 貴人運與魅力佳 避免恃寵而驕
十二月二十九日（五）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：健康美食
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：美食餐廳
今天頗有口腹之慾，有種想大吃一頓，好好滋養身體的感覺。除了美食，按摩或瑜伽也是很適合滋養身體的方式。有債務的牡羊需注意理財，避免情緒性消費。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：高地杜松精油
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：SPA
今天的心情容易被他人影響，特別是合作的夥伴和另一半。正面狀態是可以從對方那裡得到支持。負面狀態則是對方相當霸道強勢。
【雙子座】烏雲罩頂
★ 開運色：淡藍綠色
★ 開運物：適當休息
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：溫泉會館
今天稍加注意自己身心健康與情緒的平衡。適當的飲食與工作量對你是重要的。若去年已經開始養成運動習慣的雙子，運勢較好。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：米白色
★ 幸運物：讚美他人
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：社交場合
今天的你依舊是萬人迷。透過溫暖的問候與笑容，讓人際桃花指數飆升到最高。讚美與服務他人，可以避開身旁妒忌的小人。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：派對小點
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：家
今天是當主人的一天。也許在家中宴客，邀請同事或好友一同來家中聚會談天，宛如私密聚會，增添不少生活情趣。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：銀白色
★ 幸運物：小而亮的配件
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：藝文展場
週末假日是外出走走的好時機。部分處女座選擇上課進修，讓自己增長知識與專業。或是到藝文中心，提升知性氣質。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：精緻美食
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：寧靜可思考的用餐空間
部分天秤在思考自己的工作專長是否足夠的問題。另一部分天秤則在努力於婚姻中的親密關係，或是企業之間的合作或合併計畫。屬於相當居安思危的格局。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：銀白色
★ 幸運物：手錶/鋼筆
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：貴氣的地方
你的對手或是你的另一半容易有種不安感。也許是感覺你變得更有能力或是更有魅力，因而讓對方感覺受到威脅。
【射手座】烏雲罩頂
★ 開運色：紫紅色
★ 開運物：運動習慣
★ 開運方位：南方
★ 開運地點：瑜伽會館
部分射手需注意神經系統的問題。觀察自己是否有睡眠失調的狀態。如果有，建議提早尋求專業諮詢。同時透過瑜伽或氣功等溫和的方式，調整身心狀態。
【魔羯座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：謙和
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：社交活動
貴人運和群眾魅力都相當不錯，特別容易受到他人的關注，但也因此格外需要提醒自己，避免恃寵而驕。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅色
★ 幸運物：家常菜
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：家庭聚餐
有時候權力愈大，運勢愈高，某種程度承擔的壓力也相對提升，或是和家人相處的時間也會因此減少。如何平衡是考驗智慧的關鍵。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：深藍色
★ 幸運物：花草茶
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：色系溫暖的空間
注意自己說出口的話，避免口舌是非。說得好說得對就是專業且令人信任。但若刻意運用言語爭取他人的注意，很多時候會有反效果。
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