今日星座運勢／天秤 金黃色幸運 有機會得到新工作
十二月二十八日（四）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：工作日誌
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：簡潔的空間
在合作或感情方面雖然容易有突發狀況或程咬金出現，但只要臨危不亂，事前做好準備，仍受到幸運之神的守護。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草植物
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：戶外
今天的你在他人眼中感覺有些急躁或不穩定。有些事情對方需要更多時間思考才能做出決定，而你希望事情可以在最短時間內解決。
【雙子座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：旅遊書
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：有趣與沒去過的地方
今天容易有睹物思情或對某人某事有所依戀的狀況，也可能是某件應該結束的事情，你或對方卻不想放手。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：陽光的裝扮
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：拜訪他人
貴人運佳，只要願意主動拿出誠意並配合對方的需求，今天的工作運、簽約運和感情運與家庭運都相當不錯。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：美食餐廳
外在環境有新的機會在召喚你，但你似乎被自己內在的恐懼或諸多盤算因而裹足不前。有時候要放開心胸，朝向光明樂觀面。
【處女座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：電影
★ 開運方位：西南方
★ 開運地點：藝文空間
你的情緒此刻顯得有些敏感與脆弱，容易和上司或家人間意見不合。建議凡事慢慢來，讓自己盡量放鬆一些。
【天秤座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：金黃色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：自己喜歡的地方
無論在人際、工作、家庭、學習與財運都可以有不錯的表現。有機會買到不錯的東西、學到新事物、得到新工作等，是站上舞台的時候。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：精緻配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：工作場合
有些事情可能覺得可以再緩一緩或再做思考，但他人卻希望你立刻行動。在這樣的矛盾下，溝通與EQ就顯得很重要。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：橙色食物
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：美食餐廳
滿懷動力或希望進行某件事情，中途卻容易碰上小困難或有人潑你冷水。但只要有足夠信心，倒也不用太擔心這些小阻礙。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：傾聽
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：社交場合
採取主動的一天，只要願意和他人多互動，貴人便會出現指導你，對方多是異性或資歷較深者。表達與傾聽的藝術是成功關鍵。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：太極圖騰
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：工作職場
工作場合表現不俗，貴人運佳，生意場上信心十足，企圖心與規劃力強，但感情或家人易影響心情。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍綠色
★ 幸運物：傾聽與溝通
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：咖啡館
展現穩重的一面，讓他人感覺你比過去更為可靠。外在環境貴人運平平，仍需更多的耐心或溝通。雙方的意見若能整合，是最佳狀況。
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