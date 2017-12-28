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今日星座運勢／天秤 金黃色幸運 有機會得到新工作

2017-12-28 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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十二月二十八日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：簡潔的空間

在合作或感情方面雖然容易有突發狀況或程咬金出現，但只要臨危不亂，事前做好準備，仍受到幸運之神的守護。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草植物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：戶外

今天的你在他人眼中感覺有些急躁或不穩定。有些事情對方需要更多時間思考才能做出決定，而你希望事情可以在最短時間內解決。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：旅遊書

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：有趣與沒去過的地方

今天容易有睹物思情或對某人某事有所依戀的狀況，也可能是某件應該結束的事情，你或對方卻不想放手。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光的裝扮

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：拜訪他人

貴人運佳，只要願意主動拿出誠意並配合對方的需求，今天的工作運、簽約運和感情運與家庭運都相當不錯。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

外在環境有新的機會在召喚你，但你似乎被自己內在的恐懼或諸多盤算因而裹足不前。有時候要放開心胸，朝向光明樂觀面。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：電影

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：藝文空間

你的情緒此刻顯得有些敏感與脆弱，容易和上司或家人間意見不合。建議凡事慢慢來，讓自己盡量放鬆一些。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：自己喜歡的地方

無論在人際、工作、家庭、學習與財運都可以有不錯的表現。有機會買到不錯的東西、學到新事物、得到新工作等，是站上舞台的時候。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：精緻配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作場合

有些事情可能覺得可以再緩一緩或再做思考，但他人卻希望你立刻行動。在這樣的矛盾下，溝通與EQ就顯得很重要。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色食物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：美食餐廳

滿懷動力或希望進行某件事情，中途卻容易碰上小困難或有人潑你冷水。但只要有足夠信心，倒也不用太擔心這些小阻礙。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

採取主動的一天，只要願意和他人多互動，貴人便會出現指導你，對方多是異性或資歷較深者。表達與傾聽的藝術是成功關鍵。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：太極圖騰

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

工作場合表現不俗，貴人運佳，生意場上信心十足，企圖心與規劃力強，但感情或家人易影響心情。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：傾聽與溝通

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：咖啡館

展現穩重的一面，讓他人感覺你比過去更為可靠。外在環境貴人運平平，仍需更多的耐心或溝通。雙方的意見若能整合，是最佳狀況。

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