今日星座運勢／天蠍 魅力佳桃花開 創意想法多

2017-12-27 00:00 聯合新聞網 那河



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十二月二十七日（三）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：與健康相關的場所

注意身心健康。若有很多累積的疲勞或壓力，很可能一次爆發。無論是情緒、免疫系統、或其他疾病，若不注意有可能變成慢性疾病。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：為他人著想

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

懂得為他人著想與樂於服務的金牛，運勢看漲，貴人運佳。較為固執封閉的金牛則要避免與人起衝突，多用不同角度看待不同的觀念。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：可沈澱靜思的空間

生活若只是賺錢與柴米油鹽，少了精神或家人或感情的支持，雙子們可能開始有無力感或情緒波動。需要從工作或生活中找尋比物質更高的精神性。事業上具有精神理想性的雙子運勢向上衝刺。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：高處

感情運飆速向上。不少巨蟹們甚至有外國緣，或者在娛樂場合、旅遊時遇見心儀對象。好好把握浪漫的桃花。不少巨蟹有種想出國冒險的想法。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡珊瑚色

★ 開運物：高地杜松精油

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：整潔的居家空間

過去尚未處理好的童年創傷或是情緒，有可能在最近突然因為某個事件或無理由的再度被掀起回憶與感受，但這也正是可以好好處理與淨化的時刻。注意居家安全，特別是老舊的電器用品。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：和顏悅色

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天是拓展人際的時刻，但若是個性太急或不懂站在他人角度著想，也很容易得罪他人，甚至讓負面消息蔓延。耐心與笑容是運勢關鍵。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：SPA

今天在工作上，可能有不少之前疏忽的事情需要你專注處理。另一方面，之前沒有照顧好身體的天秤，也會感受到身體需要你的呵護與照顧。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：美食餐廳

魅力十足、桃花朵朵開的一天。創意與想法特別多，也容易吸引到有才華的人。自身有才華的天蠍也很可能有突然爆紅的傾向。但要避免感情上複雜的關係。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：綠色植物

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：瑜伽會館

今天適合花些時間整理居家空間、到大自然走走，或是透過瑜伽、靜心、頌缽等活動，淨化調整自己的內心狀態。避免暴怒或衝突。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：客觀的態度

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：和諧的開會空間

透過參加團隊活動或會議，可以聽到更客觀的意見與想法。較固執的摩羯容易與團隊間意見不合，產生不愉快。建議讓自已更客觀與彈性。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：整潔有序的工作空間

累積實力並具備耐心與溝通能力的水瓶，事業運扶搖直上，業績破表，表現亮眼。但實力或耐心不足者，反而容易遭到主管斥責，或與上司之間有怒氣。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

透過網路、媒體有機會實現自己的夢想，甚至塑造一個新的形象，登上媒體版面。部分雙魚也透過出國旅遊實現渴望已久的夢想。