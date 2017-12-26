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今日星座運勢／獅子 藍色幸運 學習及耕耘好時機

2017-12-26 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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十二月二十六日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場或學習場合

有些事情不能因過去的負面經驗而遲遲不去處理面對。不妨拿出積極行動和熱情，讓事情有個不一樣的開始。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：大自然

過於執著的想法也許是時候改變一下。身旁有貴人的帶領，夠謙和的金牛便得透過貴人，到達幸福的彼岸。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

有些事情需要努力爭取，不宜用逃避或隱沒的方式面對。如何在低調及衝突中取得平衡，需要智慧的判斷。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

人際社交運佳，以誠心待人者自然得到幸運之神的眷顧。但自私者人際運不開。凡事要看得遠，避免短視近利。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

現在是學習及耕耘的好時機，新資訊不斷湧來，在凡事注意細節下的態度，便能將運勢推上高峰。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

有新的工作任務或新的學習機會，也可能因工作而認識新朋友，和較年輕的學生或工作夥伴有較多互動，打開心胸接納新的人事物。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：專業職場

只要注重團隊合作，尊重不同人不同領域的專才，今天的運勢相當平穩，且能從平穩中持續攀高。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

避免被某些事情或他人言語而擊倒，對自己要有信心，但在謙虛中學習，耐心溝通與等待，是開運的關鍵。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：穩重

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：會議室或咖啡廳

今天較容易碰到意料外的狀況。但只需以穩重專業的態度面對，問題自然迎刃而解，不需擔心太多。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

與其孤傲的朝向目標攀登高峰，不如與他人分享及互動，從相互的交流中獲得雙贏的美妙成果。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：宗教場合

對某些人事物要避免用批判的方式。多信任宇宙的安排，讓內心更穩定踏實。做好自己份內的事，自然能受到幸運之神的眷顧。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作社交場合

集合眾人及群組的力量和想法的時刻，讓事情可以在最完善的狀態進行。避免獨攬功勞。獨樂樂不如眾樂樂。

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