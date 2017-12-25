今日星座運勢／金牛 規劃學習計畫 有助未來發展

2017-12-25 00:00 聯合新聞網 那河



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十二月二十五日（一）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

吉星進入事業宮，和上司互動和諧度增加，自我形象也容易因此加分，建議多展現自我實力在職場上曝光。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：學習計劃

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：露天咖啡座

旅遊運和學習力增強。不妨規劃一下學習計劃或假日旅遊，對於未來發展及身心健康有正面助益。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：會議室

魅力指數大增，但對於已婚或有固定對象者卻容易有危機產生。建議將能量用在洽談企業合作或財務規劃上。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：溫馨的空間

與另一半或合作夥伴原本有些火氣的氛圍因吉星入駐而加入和諧氛圍，是與對方互動、約會聊天、相互瞭解、洽談細節的好時機。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚餐場合

職場上原本不太和諧的狀態由於吉星進駐而開始變得和諧起來，適合與同事及部屬連絡情誼或化解之前的誤會等。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：鮮花或淡香水

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

吉星進駐和戀情及小孩相關的宮位，有助情人間的戀情升溫，單身者更是桃花不斷，若想懷孕也可吸引到胎神降臨。之前和孩子之間的問題也可獲得暫時的舒緩。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：居家佈置

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家

家庭宮眾星雲集，適合與家人歡聚，也不妨趁這幾天佈置居家環境，提升內心正面能量，住的舒服，能量自然提升。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：喜慶場合

學習運、溝通運、和社交運提升。多與親朋好友透過電話、網路、或碰面聊天互動，生活樂趣盎然。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新鈔及記帳本

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：銀行

避免上網購物或到商場逛街，有荷包大失血或有意外開銷的傾向。不妨多專注在專業學習及工作上，現在也是檢視財務狀況的時刻。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：銀色

★ 幸運物：手錶

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：溫馨的場合

積極展現自我，之前脾氣溫和或自制的摩羯也容易變得有些火爆或自我主張強烈，表現自我是好事，但注意表達的方式避免過於偏激。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：舒適的睡眠環境

容易有思慮混亂或睡眠不佳的狀態，不宜做重大決定，也要避免衝動的傾向。但若有夢境出現，不妨思考夢境或突然靈感帶來的訊息。過去累積善緣者易有貴人。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色項鍊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

過去事業及形象的累積可在此時產生效應，有利於集結人氣、組織社團同好、拉攏貴人。但同時要避免在網上或開會時過度激動的發言。