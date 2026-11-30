乳癌病友歷經手術、化放療後，仍得面對肩關節活動受限、淋巴水腫等問題，連穿衣、抱孩子都成了難事；醫學專家指出，癌後復健需求日增，健保給付、自費負擔及照護資源分布仍待檢視。

薇漫物理治療所高雄十全分院邀集醫學中心、專科醫學會、大學院校及生技醫藥領袖舉辦乳癌全人照護專題論壇，針對乳癌臨床治療、術後功能恢復、新藥研發及社區照護資源等4大面向展開對談，盼串聯醫院與社區照護資源，建立更完整的癌後支持體系。

臨床觀察發現，部分患者完成階段性治療後，仍受到胸壁緊繃、肩關節活動受限及淋巴水腫等問題困擾，不僅影響生活自理能力，也可能成為重返職場及社交生活的阻礙。

過去癌症醫療多著重疾病控制及存活率，隨著病友對生活品質的需求日益受到重視，癌後復健如何與既有醫療體系接軌，包括個別化物理治療、淋巴水腫照護及長期功能訓練，涉及健保給付範圍、自費負擔及專業復健資源分布等問題，仍有檢視的空間。

論壇由台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶主持，高醫前院長侯明鋒、中亞聯大醫療體系乳房醫學中心副院長劉良智、朗齊生物醫學總經理陳丘紘及大樹醫藥董事長鄭明龍與談，4人分別從不同專業領域探討乳癌病友從疾病治療到重返日常生活的照護需求。

另，義大癌治療醫院長洪朝明、維馨乳房外科醫院長湯雅涵、中國醫藥大學校長郭盛助、高雄市物理治療師公會常務理事林士峰、健喬信元醫藥生技董事張有朋也到場，展現跨領域對女性術後照護議題的重視。

近年不少乳癌病友透過登山、路跑、單車環島等運動挑戰，重新找回生活自信，薇漫物理治療所營運長徐明慶認為，由物理治療師依據手術方式、治療階段及個人身體狀況，循序漸進進行肩關節活動、肌力及動作功能訓練，也復原過程中扮演關鍵角色。

薇漫執行長魏宗德表示，乳癌術後功能恢復須經專業評估及適當介入，病友經醫師評估及轉介後，盼將乳癌照護從疾病治療延伸至術後復健，建立完整的自我照護觀念，協助病友重建生活自主。

產學醫界專家齊聚探討癌後復健及照護資源。記者郭韋綺／攝影

乳癌術後康復路漫長，產學醫界盼串聯醫療與社區照護資源，協助病友重返日常生活。記者郭韋綺／攝影