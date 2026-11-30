矯正、植牙動輒花費數十萬元，療程卻可能因醫師離世、診所歇業而中斷。消基會律師張琬萍表示，植牙療程涉及多個階段，若中途更換醫師，後續醫師未必願意承接前一位醫師的治療，呼籲政府設計定型化契約或相關保險，保障消費者權益。

醫改會研究員吳奎彥持同樣看法，他表示，植牙與矯正牙齒屬於較複雜、連續性的分階段治療，需要長期醫病信任合作，為方便牙醫師訂購醫材，法令允許預收治療費用。但若遇到診所歇業、醫師死亡，確實成為「療程孤兒」，目前醫療又無定型化契約，建議研擬履約保證，以保障牙醫師、患者彼此權益。

張琬萍說，健身產業也有類似問題，消費者因特定教練而購買課程，教練遭解雇，或轉往其他地方任職，原本的課程就可能無法繼續。主管機關後來制定「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，消費者在契約中途終止時，可以依規定申請退費。

相較之下，費用更高的植牙缺乏相應的消費契約保障。張琬萍建議，衛福部研擬契約範本，內容應載明治療方式、療程時程、收費方式，以及療程中斷時的解約與退費規則，若發生爭議，也應明確約定訴訟管轄等事項。

另可考慮保險機制，像是現有生育保險就是保障生育過程中的意外，若牙醫患者也可在手術前先投保，遇到醫師離世、診所倒閉等情況，可以獲得部分給付。

醫療服務能否建立履約保障制度？衛福部口腔司長張雍敏指出，牙醫師依專業標準進行診斷，治療療程、效果或恢復情形因人而異，醫療服務與一般規格化商業服務或商品性質有別，難以建立履約保障機制。