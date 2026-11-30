新北市馬姓牙醫師離世，意外讓不少患者成了療程孤兒，有人預繳四十萬元，不知如何善後。牙醫師公會全國聯合會建議，先尋求當地牙醫師公會協助轉介，另取得病歷、Ｘ光影像、植體品牌及規格，保存收據及治療計畫。如涉及退費或醫療爭議，可向衛生局申請調解，必要時請求法律協助。

台灣牙科連鎖診所愈來愈多，一名具有連鎖牙醫診所經營管理經驗的股東表示，開設一家牙醫診所，投資金額約一、兩千萬元。醫師平日忙於看診，無暇兼顧行政及人員管理，因此不少年輕醫師選擇加入連鎖牙科體系，或委託專業管理公司營運。

該股東指出，牙科診所採取醫療與經營管理分工模式，並非壞事，一旦醫師與經營團隊發生糾紛，若缺乏完善的接手機制，患者恐成為最大受害者。

「醫療專業與商業經營之間如何劃清界線？」牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢說，部分牙科集團以低價策略吸引患者，在發生經營危機時，誰來承擔患者尚未完成的療程，確是一大問題；若個人牙醫診所因醫師離世等因素無法繼續營業，地方牙醫師公會可協助媒合附近診所，安排患者完成後續療程。若屬集團式或委外經營的牙醫診所，應由原經營體系出面協調善後，而非讓患者自行承擔。

若不幸成為「療程孤兒」，黃立賢說，除了尋求當地牙醫師公會協助轉介，另應盡可能取得病歷、Ｘ光影像、植體品牌及規格，妥善保存收據、治療計畫及相關契約。如涉及退、追加費用或醫療責任爭議，可向所在地衛生局申請醫療爭議調解，必要時尋求法律協助。

台灣口腔顎面外科學會理事長李曉屏表示，若原診所無法提供服務，可尋求鄰近牙醫診所、大型醫院或醫學中心協助，但要有「被拒絕」的心理準備。不少醫師擔心接手後若發生併發症或新的醫療糾紛，責任歸屬難以釐清，不願接手其他院所植牙個案。