2026九合一選舉正式落幕，許多選民面對選舉結果，可能出現睡不好、失眠等情形。醫師表示，民眾應觀察失眠情形，是哪一種睡不好， 如睡不著、一直醒，還是太早醒等。許多民眾擔心，如果連續好幾天睡不好，可能影響工作、生活等，進而自行服用安眠藥。醫師提醒，很多人擔心失眠而吃安眠藥，但並不是每個人都需要用藥，建議若有睡眠問題仍應就醫檢查。

振興醫院臉書指出，精神醫學部主治醫師黃茂軒認為，失眠原因很多，不一定只是壓力大，也可能與焦慮、憂鬱等情緒問題，或睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、慢性疼痛，或咖啡因攝取過多、白天補眠太久、睡前劇烈運動，甚至是部分藥物副作用影響睡眠。而選舉過後，民眾常心情不佳影響睡眠。

如果是偶爾一、兩天睡不好，這在日常生活很常見。黃茂軒提醒，若出現三大情形，第一、若每周有一半以上的日子，都出現入睡困難、半夜常醒、太早醒、淺眠或睡眠品質差；其次，失眠情形已持續數周，第三、白天還出現注意力不集中、精神不濟或情緒易怒，建議應進一步就醫評估。

可是，許多民眾擔心，如果連續好幾周睡不好可能影響工作，是否要吃安眠藥幫助入睡。黃茂軒說，很多人擔心失眠要吃安眠藥，但並不是每個人都需要用藥，醫師會先了解患者作息、睡眠型態、病史與用藥狀況，必要時也可安排睡眠多項生理檢查，找出真正原因。

黃茂軒指出，若需要使用安眠藥，也應在醫師指導下規律使用，並等狀況穩定後再評估是否減量，千萬不要自行拿親友的藥來吃，比起一直換保健食品或偏方，找對失眠原因，才能真正改善睡眠。