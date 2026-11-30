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民生電價凍漲 AI資料中心調漲也擱置
今年以來受中東戰爭影響，國際油氣價格飆漲，立法院在九合一選舉前通過台電七一一億元撥補，對台電財務猶如及時雨。經濟部將在十二月再次召開電價費率審議會，台電表示，將在電價審議會上仍如實提報燃料成本；經濟部已表態支持民生電價凍漲；另據了解，針對半導體及ＡＩ資料中心（ＡＩＤＣ）電價調整也會擱置。
據了解，夏月電價結束，台電電費收入減少，加上電業天然氣價十一月仍上調，台電第四季虧損將持續擴大。以前九月財務來看，台電售電仍低於發電成本，若沒有撥補，加上合理利率，電價須調整百分之八點三六。截至今年前九月台電稅前虧損一六○億元，累積虧損三六六八億元。
台電先前擔憂財務狀況，加上民生調漲不易，爭取撥補也不樂觀，一度研議調漲半導體及ＡＩＤＣ年用電量介於五千萬度至五億度以上等「超級用電大戶」，電價。現因撥補已順利到手，據悉，半導體及ＡＩＤＣ電價調漲也會先行暫緩。
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