雙北小有名氣的馬姓牙醫師日前不幸墜樓，噩耗傳出後，有花費40萬元植牙的患者出面比表示，診所7月無預警倒閉，好不容易10月聯繫上醫師並重新安排療程，卻在拆線前一天天人永隔，讓她求助無門。醫改會表示，目前牙齒治療無定型化契約，相關療程不能只有醫師單方面口頭保證，建議衛福部應研擬配套措施，如在擬定履約保證方面仍有進步空間，以保障牙醫師、患者彼此權益。

醫改會研究員吳奎彥說，植牙與矯正牙齒屬於比較複雜，多採連續性分階段治療方式，醫病雙方需要長期信任合作，因此為方便牙醫師訂購醫材等，法令允許預收治療費用，但若遇到診所歇業，甚至是醫師死亡，往往求償無門，且一旦原先醫師無法繼續治療，其他醫師常也不願意接手。

吳奎彥說，牙醫師常考量很多因素，而不願意接手其他醫師的患者，原因包括不清楚患者原先的治療方式、使用何種醫材、治療進度等，或憂心患者更換醫師的理由等，因此希望患者能回到原先治療的醫療院所持續溝通。但牙科治療相關療程不能只靠醫師單方面口頭保證，衛福部研擬履約保證方面仍有進步空間。

衛福部統計，全國牙醫診所數110年為6922家、111年為6969家、112年為7026家、113年為7097家、114年為7128家，牙醫診所家數持續增加。由於，植牙、牙齒矯正、全口重建等療程動輒數十萬元，治療時間長達數月至數年，患者若預付大筆醫療費用，一旦診所歇業、醫師死亡或經營者發生財務糾紛，不僅可能拿不回錢，更可能面臨無醫師願意接手的窘境。

衛福部口腔司長張雍敏說，目前醫療機構收取醫療費用依「醫療法」規定辦理，為依實際提供服務內容收取，原則不得預收醫療費用。但植牙、齒顎矯正等治療療程較長，整個療程具連續性及不可分離性，如收費經地方衛生局核定、事先取得病人同意及依法開立醫療收據，醫療機構可收取已發生的材料及醫療處置費用，或雙方約定在治療過程分段收取或全部療程結束後一次收取。

張雍敏說，若醫療機構超收醫療費用或擅立收費項目收費，地方衛生局得依醫療法施行細則規定，通知醫療機構限期將超收部分或擅立項目費用退還病人。民眾如有發現疑似違規的情事，請向當地衛生局檢舉。

至於，醫療服務能否建立履約保障制度。張雍敏指出，醫療存在不確定性，同樣治療方式，用在不同的人身上，因每個人身體條件、口腔健康狀況、疾病嚴重度等多重因素影響，而有不同治療結果。即使牙醫師依專業標準進行診斷，治療療程、效果或恢復情形也會因人而異，因此醫療服務與一般規格化商業服務或商品性質有別，難以建立履約保障機制。

但為確保民眾後續治療及就醫權益，醫院、診所因限於人員、設備及專長能力，無法確定病人病因或提供完整治療時，應建議病人轉診，違者可依「醫療法」規定處罰。

本次私立診所負責醫師死亡案例，該診所須在負責醫師死亡後30日內，向地方衛生局辦理歇業，這段期間可由執業登記在該診所並具備負責醫師資格的牙醫師，在原負責醫師死亡後14日內，檢具相關資料向地方衛生局申請暫時充任代理負責醫師，以安排病人後續治療或轉介。

為何部分牙醫師不願接手其他診所的植牙患者？張雍敏說，植牙屬於牙科進階知識及技術，涉及口腔顎面外科、牙周病科及贋復補綴牙科等複合型治療技能，具相當複雜程度。為訓練具備處理複雜性個案能力的植牙科專科醫師，衛福部今年7月17日公告施行植牙科專科醫師甄審原則、訓練機構認定基準、訓練課程基準，後續將辦理4年專科醫師訓練及考試，並將甄審合格專科醫師名單公告於網站，供民眾選擇。