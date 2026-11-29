台灣糖尿病照護制度日益完善，但糖尿病防治不能只靠醫師開藥、衛教師指導，更重要的是病人離開醫院後的生活。糖尿病照護專家李洮俊指出，我國已建立相當完整的糖尿病照護體系，但醫療與社區、長照及社會資源的連結仍顯不足，尤其高齡患者即使知道如何控制血糖，卻可能因經濟、家庭支持或生活環境等因素，無法落實健康飲食及自我照護，成為一大缺口。

台灣基層糖尿病學會近日舉辦國際論壇，以「Digital Transformation in Diabetes Care 數位轉型下的糖尿病全人照護：AI、健康老化與智慧照護」為主題，邀請澳洲學者分享糖尿病全人照護、營養介入及社區資源整合等國際經驗，盼進一步提升台灣糖尿病照護品質。

台灣基層糖尿病學會榮譽理事長李洮俊表示，台灣糖尿病照護的一大優勢，是健保制度已將衛教服務納入給付，透過醫師、護理衛教師及營養師等跨專業團隊，協助患者控制血糖、改善飲食及預防併發症，然而，現階段最欠缺的就是與社會的連結。

「我們在醫院裡可以把病人照顧好，但病人離開醫院之後呢？」李洮俊說，患者回家後吃什麼、誰來照顧，以及是否有足夠的經濟能力維持健康生活，都會影響疾病控制。這些在醫療專業上稱為「健康的社會決定因素」，對健康的影響，有時甚至比醫療本身更大。

以高齡糖尿病患者為例，醫療團隊即使反覆提醒應均衡飲食、攝取足夠營養，但部分獨居或缺乏家庭支持的長者，可能連三餐都有困難，更遑論選擇適合自己的食物。哪些營養需要補充、哪些食物應避免，回到家後恐無人協助。

李洮俊指出，國際間近年積極推動「社會處方」，也就是醫療人員除了開立藥物處方，能依據患者的實際生活需求，轉介至社區、長照、營養支持及其他社會福利服務，讓照護從診間延伸至日常生活，解決單靠藥物及衛教難以改善的問題。

台灣糖尿病人口已突破256萬人，20歲以上成人盛行率約為13.1%，且每年仍有新增病例。李洮俊認為，糖尿病防治必須進一步將重心前移，從疾病治療走向疾病預防，但改變民眾長期累積的飲食及生活習慣並不容易，即使政府已積極推動健康促進及代謝症候群防治，短期內糖尿病盛行狀況仍可能更加嚴峻。

糖尿病日常預防與控糖

1.定期篩檢：善用成人預防保健服務，掌握血糖、血壓、血脂數值以及腰圍。

2.均衡飲食：減少含糖飲料與精緻澱粉，落實少油、少鹽、少糖、高纖，均衡攝取六大類食物。

3.運動習慣：每周累積至少150分鐘中等強度運動，並搭配肌力訓練。

4.規律追蹤：已確診者應依醫囑定期回診、監測血糖再搭配藥物治療，並留意併發症。