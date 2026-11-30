更年期的妳，明明吃得跟以前一樣少，體重計上的數字卻不聽話地往上升？體力與肌力也大不如前？面對更年期帶來的身體風暴，妳試過斷食、減醣，還是開始重訓？在這段與荷爾蒙拔河的路上，妳經歷過哪些挫折？又在哪個瞬間找到了突破的曙光？歡迎分享妳或是親友的更年期增肌減脂方法。

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