AI短劇正夯，情節反轉、高潮迭起，常讓人一集接一集欲罷不能。坊間多視其為剝奪睡眠的新患，但在我的樂齡英語課堂與居家日常中，卻看見截然不同的動人風景。

課堂上的長輩追劇，各取所需也各有寄託。90多歲維克愛聊齋鬼怪故事，兒子幫他準備Netflix，看後發揮想像力重新演繹更曲折生動；獨居的阿美，則在AI短劇中看到女性掙脫家庭桎梏、重拾刺繡並登上國際舞台的逆襲故事，對她而言，看短劇是心理療癒，還能跟著英文字幕學英文，上課時侃侃而談。這群銀髮學生，反而都自帶「煞車皮」。

我曾在家陪伴失智老伴觀看AI短劇，逗得心智退化的他開懷不已。但一小時後，老伴便揉眼睛說累了，關機就寢。我才恍然大悟：身體的疲憊訊號、規律的生理時鐘，以及「明天還有事情要忙」的期待，正是高齡者天然的防沉迷機制。

當然，若長輩生活空虛孤單，確實容易深陷虛擬世界難以自拔，這需要家人溫暖的陪伴與日常生活的重心來填補。真正的自救，不是強迫戒斷，而是讓現實生活擁有超越螢幕的吸引力。當長輩在劇中獲得療癒，依然記得按時熄燈、明天還有事情等待著自己，AI短劇就只是調味劑。畢竟，螢幕裡再高潮迭起，我們用心過好的真實人生，才是最不該錯過的精彩連續劇。