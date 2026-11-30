一人腿痛，兩人失眠。一名47歲男性飽受雙腿腫脹、疼痛困擾超過5年，晚上腿部不適讓他難以入睡，也出現類似不寧腿的表現，連另一半的睡眠都受到影響。

他曾輾轉至不同科別求診，也有腰椎手術病史。後續接受血管評估，發現除了靜脈曲張，還合併較嚴重的髂靜脈阻塞。考量病灶及症狀，治療先以改善深層靜脈回流為優先，再追蹤評估淺層靜脈曲張的處理需求。

髂靜脈位於骨盆深處，是腿部血液回流心臟的重要通道。若把腿部靜脈喻為道路，靜脈曲張像是支線交通失序，髂靜脈阻塞則像主要幹道出現瓶頸。當回流受阻，下肢靜脈壓力升高，恐出現腫脹、沉重或疼痛，問題未必只在表面看得到的血管。

這名患者接受深層靜脈支架手術治療後，夜間腿部不適減輕，睡眠品質改善許多，另一半也終於能好好休息。回診時，他還提到一項意外收穫：原先因性功能問題在泌尿科就醫、服藥，術後感覺這方面也有所改善。

這項回饋不能直接推論髂靜脈治療具有治療性功能障礙的效果。性功能涉及動脈供血、神經、荷爾蒙、藥物及心理狀態；疼痛減輕、睡眠改善，也可能間接影響表現。單一患者的主觀感受，仍須搭配泌尿科評估，不能作為治療深層靜脈的理由。

夜間腿部不適並不等於確診不寧腿症候群，仍須鑑別缺鐵、神經或其他睡眠問題。這個案例提醒，長期腿腫、腿痛，不宜一概歸因於疲勞或脊椎。若合併靜脈曲張或症狀持續影響生活，可至心臟血管外科或血管外科評估深、淺層靜脈。必須綜合症狀、影像及其他可能病因判斷，術後也要規律追蹤。找出真正的回流瓶頸，才有機會讓雙腿與睡眠一起卸下重擔。