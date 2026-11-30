凌晨三點，加護病房沒有夜晚。七十歲的老先生同時面對敗血性休克、腎衰竭與呼吸衰竭，門外的家屬緊張得不敢坐下。呼吸器、洗腎機、升壓劑都在，但真正決定老先生能不能回家的，是床邊那位重症醫師─能不能在幾分鐘內讀懂所有資訊、做出決定，處置後還要走到加護病房門外，把最難懂的病情好好說給家屬聽。

在加護病房工作多年，我始終記得那些清晨。機器會響，數字會跳，而守護在床邊的我，徹夜未眠。

重症醫學科 最重要制度轉折

今年四月，衛福部公告「重症醫學科」成為第廿四個部定專科，這是卅年來重症醫學最重要的制度轉折。過去，重症常被當成一個「地點」，誰在加護病房，誰就照顧；如今它是一門整合腦、心、肺、肝、腎等多器官照護，並支持病人家庭的獨立專業，由國家訂出標準、承擔責任。

然而證書不保證留任，證書是門檻，留下來才是答案。今年的內科住院醫師招收率，從近九成掉到六成。從醫學生到真正長期守在加護病房的專科醫師，每一關都有人離開；夜班、假日、高風險與訴訟壓力，磨掉的不只是體力，還有當初選擇這條路的心。

衛福部長石崇良日前受訪時提出健保三層次改革：支付標準落實「不同工不同酬」，優先調高人力密集的急重症項目；支付制度從論量走向論質；再以醫院個別總額，讓醫院敢把輕症下轉。明年健保總額首度破兆，點值趨近每點一元；加護病床住院診察費也即將調升為二千一百七十九點。

方向是對的，身在第一線，我要說聲感謝。但留人不能只靠健保點數。台灣約有七千張加護病床，密度不輸先進國家；缺的從來不是床，而是願意在凌晨三點站在床邊的人，以及讓他們站得下去的環境。

守護生命的人 也需要被守護

石部長說：「我們現在最需要的，就是年輕人的熱情。」我深有同感。很多醫師離開急重症，不是熱情熄了，而是被環境一點一點耗盡。守護生命的人，也需要被守護。

新冠疫情教會我們，加護病房是國家的基礎設施。下一場大疫來臨時，考驗的不是我們有多少機器，而是有多少受過完整訓練、沒有被耗盡的人。台灣需要多少重症專科醫師？他們在哪裡？該具備什麼能力？這三個問題，不該只留給醫界回答。

下一次凌晨三點，當又一位老先生被推進加護病房，我希望床邊站著的，不只是一位持有證書的重症醫師；在他背後，還有一個值得病人託付、也值得醫師留下來的制度。因為守護生命的人，也需要被守護。

（作者洪芳明為亞東紀念醫院副院長、重症醫學專科醫師）