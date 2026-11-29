未來1周天氣穩定，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天東北季風減弱，白天氣溫回升，周日前西半部高溫可回升到27至30度，但各地低溫約18至20度，日夜溫差高達10度。

劉沛滕說，未來1周都是晴到多雲的好天氣，明（30日）東北季風減弱，水氣非常少，僅台東、恆春半島有零星雨；周六（12月5日）雲量增多，但仍是穩定天氣。

下周二（12月8日）有鋒面到台灣北邊海面，北部降雨機率略增；周三（12月9日）東北季風接續影響，冷空氣也會持續增強。

雨量部分，劉沛滕指出，明天清晨受到輻射冷卻影響，低溫約14至17度，新竹、苗栗局部近山區低溫恐下探到10至12度。白天陽光露面、氣溫回升，北部高溫約24至26度，中南部28度。

周二至周日西半部高溫更是可回升到27至30度，東半部26至28度。低溫部分，各地約18至20度，日夜溫差達10度。

劉沛滕也提及，周三至周六環境風場偏東南風，日夜溫差大，易產生輻射霧；周三彰化至台南地區、周四至周六西半部、馬祖夜晚，以及清晨均需留意局部霧。