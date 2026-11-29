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明2縣市下探10度！氣象署：未來一周晴到多雲 高溫飆31度
氣象署今天表示，未來一週天氣晴到多雲、逐日回暖，西半部高溫上看攝氏31度；明天清晨受輻射冷卻影響，台南以北及宜花低溫約14至17度，竹苗仍須留意10至12度低溫。
中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天仍受東北季風影響，再加上清晨輻射冷卻作用強，新竹關西出現局部8.1度低溫；明天清晨台南以北、宜花地區平地低溫約14至17度，其中竹苗地區仍要留意10至12度低溫。
劉沛滕表示，明天東北季風逐漸減弱、白天高溫逐日回升，未來一週西半部高溫約27至31度，東半部約24至27度；各地夜晚清晨仍偏涼，低溫約17至21度，要留意日夜溫差。
劉沛滕指出，未來一週天氣相對穩定，水氣偏少，各地大致上是晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
劉沛滕提醒，12月2日彰化至雲林、12月3日至5日西半部及馬祖的夜晚至清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。
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