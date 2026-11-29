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冬天暫時落跑！天氣粉專：周三起高溫30度
又要升溫變暖熱了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，冬天暫時落跑了，周三起暖熱感更明顯。接下來幾天，天氣持續晴朗穩定，周三起轉為偏東南風環境，各地氣溫進一步回升，白天高溫可達30度，陽光下會熱。不過夜晚至清晨仍有些許涼意，日夜溫差比較大。
至於下一波冷空氣何時報到？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前預報顯示，12月上旬暫時沒有明顯強冷空氣南下的訊號，雖然仍有東北風增強的機會，冷空氣強度普遍不強。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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