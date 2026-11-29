天氣轉冷，不少民眾手腳冰冷，但若騎車吹冷風、伸手拿冷凍食品，甚至走進冷氣房，手指就突然變白、發紫、發麻，回暖後又紅又刺痛，當心是「雷諾氏現象」。醫師提醒，這不只是一般人所認為的血液循環不良，更可能是硬皮症、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病的警訊，嚴重者甚至可能因組織缺血，造成潰瘍、壞死。

2026-11-29 11:40