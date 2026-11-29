入冬後，呼吸道傳染病威脅升高，不少長者趁著回診或接種流感、新冠疫苗時，主動詢問肺炎鏈球菌疫苗。基層醫師觀察，近期指定接種公費21價肺炎鏈球菌疫苗的長者增加，但各地醫療院所疫苗配送情形不一，部分診所未能取得21價疫苗，導致民眾明明符合公費資格，也有接種意願，卻得改期或另尋院所，恐錯失接種時機，影響社區防疫。

家醫科診所醫師林佳霓表示，肺炎鏈球菌是造成肺炎的重要致病菌之一，當長者感染流感等呼吸道病毒、免疫力下降時，細菌可能趁虛而入，嚴重恐引發敗血症、腦膜炎，甚至死亡，因此，如何把握秋冬門診時機，提高高風險族群疫苗接種率，相當重要。

疾管署今年1月15日將20價肺炎鏈球菌疫苗納入成人公費接種計畫，8月10日起再新增21價疫苗，取代過去須分兩次接種的舊型疫苗。公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，符合接種條件者只需接種一劑新型疫苗，即可完成接種。

根據疾管署今年7月底公布資料，自新型疫苗接種政策上路後，國內65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種完成率已從31%提升至36%，政府盼藉由增加疫苗選擇，讓接種完成率突破四成。林佳霓指出，近期門診不少長者主動詢問21價疫苗，但部分基層診所未能獲得配貨，即使醫師已完成接種資格評估，仍無法當場提供民眾希望接種的疫苗。

依疾管署現行規定，過去僅接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗者，原則上間隔滿一年，即可接種20價或21價疫苗，特定高風險族群則可縮短至八周。兩款疫苗涵蓋的細菌血清型有所不同，但疾管署預防接種專家評估，兩者並無整體優劣之分，民眾可由醫師依個人健康狀況及過往接種紀錄提供建議，不宜一味等待特定疫苗而延誤接種。

林佳霓建議，主管機關除掌握各醫療院所疫苗庫存及實際接種劑數，也應將門診詢問人數、預約候補名單，以及因未獲配貨而延後接種的情形，納入疫苗配送參考。若僅以實際接種劑數作為配貨依據，恐低估潛在需求。

林佳霓呼籲，地方衛生單位應建立更具彈性的疫苗配送及調度機制，依各地民眾實際需求調整20價及21價疫苗供應量，必要時協調鄰近院所相互支援，讓長者少跑一趟路，也讓基層醫師把握每一次門診機會，提升疫苗接種率，降低秋冬感染重症及死亡風險。