大腦運作網絡在高海拔地區會出現變化！中國腦科學研究指出，空氣含氧量較低時，大腦不同區域之間的連線反而會變強，就像是大腦在替自己重新排兵布陣。然而，科學家還需要持續追蹤，以確認這究竟是省力的高山救急方法，還是效率下降前的早期警訊。

低氧環境重組網絡

《ScienceAlert》報導，全球約有五億人居住在海拔1500公尺以上地區，低氧環境容易影響注意力、記憶力與執行功能。中國空軍軍醫大學研究團隊招募164名健康成人，涵蓋西安、蘭州與拉薩三種海拔組別，並透過腦部影像觀察負責放空想事情、專心做事與抓重點的三大腦部運作網絡。

結果顯示，隨著海拔升高與血氧飽和度下降，高海拔組在五組腦區之間出現更強的功能連結。換句話說，大腦會啟動彈性調整機制，把原本各自運作的區域串聯起來，幫忙整合資訊或彌補局部效能不足。

研究團隊分析，這像是氧氣不夠時大腦啟動的彈性調整機制，把原本各自運作的區域串聯起來，幫忙整合資訊、穩住基本思考功能；然而，大腦連線變強有時也意味著局部腦區效能下降，只好被迫調動其他區域來幫忙補足。

大腦網絡適應軌跡

《地球報》報導，西藏大學研究團隊追蹤47名自低海拔移居青藏高原的學生，並在抵達第7天與第45天量測血氧、紅血球與靜息腦波複雜度。結果發現，第7天時各腦區局部訊號較為多變活躍，到了第45天局部多變性下降，顯示大腦可能透過降低高耗能的局部活動，轉向更具效率的跨區連結來節省能量並維持穩定。

儘管第45天時部分生理指標尚未完全趨緩，但結合血氧與紅血球比例的追蹤方式，為評估高原適應提供了實用線索。未來，學界也將持續檢視這些腦部重組在返回低海拔後是否可逆，協助人們更安全地應對高海拔環境。

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