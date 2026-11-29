天氣轉冷，不少民眾手腳冰冷，但若騎車吹冷風、伸手拿冷凍食品，甚至走進冷氣房，手指就突然變白、發紫、發麻，回暖後又紅又刺痛，當心是「雷諾氏現象」。醫師提醒，這不只是一般人所認為的血液循環不良，更可能是硬皮症、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病的警訊，嚴重者甚至可能因組織缺血，造成潰瘍、壞死。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀表示，雷諾氏現象是手指或腳趾末梢血管受到寒冷、情緒緊張或壓力刺激後，出現過度收縮，導致局部血流暫時減少。典型症狀是皮膚先因缺血而變白，接著因缺氧轉為青紫色，回暖後隨著血流恢復而變紅，並伴隨麻木、刺痛或脹痛，但並非每名患者都會出現三種顏色變化。

雷諾氏現象可分為原發性及次發性，前者較常見，後者則可能與硬皮症、紅斑性狼瘡等疾病有關，也可能受到特定藥物或長期使用震動工具影響。若反覆發作，且伴隨關節疼痛、皮疹等症狀，建議至風濕免疫科進一步檢查。

林舜穀指出，症狀發作時應立即離開寒冷環境，將雙手放在腋下保暖，或以溫水緩慢回暖。由於手指發麻時，對溫度的感覺可能變得遲鈍，切勿直接貼暖暖包、以電暖器烘烤或浸泡熱水，以免燙傷。

冬季保暖不只要戴手套，更要顧好胸腹及全身保暖，避免突然的溫差刺激。平時應規律運動、減少久坐、適度紓壓，並戒除香菸及含尼古丁的電子煙，降低血管收縮的刺激。

中醫認為手腳冰冷可能與陽氣不足、血虛或氣機鬱滯有關，須依個人體質辨證調理，並非人人都適合吃麻油雞、羊肉爐進補。林舜穀推薦兩道冬季食療，民眾可視體質適量食用，但食療僅作為日常調養，不能取代疾病治療。

1.肉桂蘋果小米粥：取純肉桂粉0.5克、小米40克、白米30克、蘋果半顆及700毫升水，將米煮約20分鐘後，加入蘋果丁再煮10分鐘，起鍋前拌入肉桂粉，分成兩份食用。肉桂在中醫具有溫陽散寒的用途，較適合平時怕冷、手腳冰冷者。

2.當歸生薑羊肉湯：取當歸3克、生薑10克、羊肉250克及900毫升水，羊肉汆燙後，與當歸、生薑一同燉煮約60分鐘，分成兩份食用，適合偏虛寒、手腳冰冷且容易疲倦者。

林舜穀提醒，服用抗凝血藥物者，食用當歸藥膳前應先諮詢醫師或藥師；孕婦不宜自行服用這類藥膳，肝病患者則應避免長期、大量食用肉桂。