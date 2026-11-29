桃園機場明日起至116年1月20日將辦理「埔心溪東側迴轉道整建工程」，工期預計52天，工程將分成5階段進行，範圍涵蓋航站北路及航站南路，施工期間將維持道路通行，但部分路段車道數及行車動線恐調整。機場公司表示，已要求施工團隊於夜間或臨時交管前，配置交管人員及引導設施，維持車輛通行安全。

桃園國際機場公司將自115年11月30日至116年1月20日辦理「埔心溪東側迴轉道整建工程」，範圍涵蓋航站北路及航站南路。

機場公司說明，本工程主要施作項目包含道路銑刨、加鋪、標線、護欄及反光設施改善，施工範圍約440公尺，工期預計52天。

工程分成5階段，原則採日間上午9時至下午5時施工，部分道路刨鋪及改道工程則安排於夜間10時30分至翌日上午5時進行，降低對既有交通的影響。

第1階段為11月30日航站北路夜間施工，限制2車道通行，施工結束後開放3主線車道與2加速車道；第2階段為航站南路施工，維持現行3主線車道。

第3之1階段為12月7日航站南路高速公路銜接段內側2車道夜間施工，限制2車道通行，結束後開放3主線車道與1加速車道。

第3之2階段為12月8日航站南路外側及匯入車道夜間施工，限制2車道通行，結束後開放3主線車道與1引導車道。

第4階段為12月9日長榮側主線車道夜間施工，限制2車道通行，結束後開放3主線車道與1引導車道；第5階段為12月10日至31日長榮航太側路工施工，維持3主線車道與1引導車道通行。

機場公司指出，施工期間不只車道縮減，航站南路往返華航園區及長榮航太的車輛動線也將配合調整，部分時段須透過臨時交維設施及人員引導進出。

機場公司已要求施工團隊於夜間或臨時交通管制前，事先通知營運控制中心，並配置交管人員及引導設施，維持車輛通行安全；另也強調，5階段工期為天候良好情況，遇天候不佳就會順延，會依實際情況滾動檢討。

機場公司提醒，施工期間行經航站南路、航站北路及周邊園區的旅客、接送車輛與通勤用路人，應留意現場交通標誌及人員指揮，並預留通行時間，避免因車道調整影響行程。

第4階段為12月9日長榮側主線車道夜間施工，限制2車道通行。圖／桃機提供

第3之1階段為12月7日航站南路高速公路銜接段內側2車道夜間施工，限制2車道通行。圖／桃機提供圖／桃機提供

第1階段為11月30日航站北路夜間施工，限制2車道通行。圖／桃機提供