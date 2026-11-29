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大都會客運往返蘇澳、羅東、新店3路線將停駛 最新規畫及班次曝光
大都會汽車客運宣布，12月28日起將停駛9028、9028B、9028D等3國道客運路線班次，往返蘇澳、羅東與新店區的旅客，需換搭乘葛瑪蘭與統聯客運12月1日通車的宜蘭縣轄公車F01路線，9028班次12月1日起，也將配合統聯F01線班表調減班次。
大都會汽車客運宣布，9028、9028B、9028D將於今年12月28日起停駛，往返蘇澳、羅東與新店區的旅客，可搭乘葛瑪蘭與統聯客運12月1日通車的宜蘭縣轄公車F01路線。
大都會客運指出，9028自12月1日至12月14日配合F01線班表調減班次，並於12月15日至27日再調減為每日一往返「蘇澳-羅東-新店」班次，公司也正籌備途經坪林的新北市轄快速公車968、969路線，服務坪林往返北宜的旅客。
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