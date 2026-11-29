別人忙著打工、修戀愛學分，社工系澎湖熱血女孩翁楚涵選擇遠赴芬蘭港口城市，見識以「家」為名的長照機構，她願芬蘭模式在故鄉菊島綻放，盼返鄉打造比家更溫暖的養護機構。

同學忙著寒暑假先修課程、打工存工作經驗、海外獨旅壯遊，甚至修戀愛學分，3名來自東吳大學社工系學生今年迎來了不一樣的長假，來自北緯23.5度的她們踏上北緯60度幸福黃金線之一的芬蘭，走進以「家」為名的長照機構，展開為期五週的海外實習之旅。

飄洋過海到芬蘭南部沿海的科特卡（Kotka），這塊以「老鷹」為地名的波羅的海港口城市，來自澎湖的東吳大學社工系四年級學生翁楚涵，首度到歐洲、第一次國外短居的她，被這片大海深深吸引，走進實習養護機構科斯肯林內之家（Koskenrinne），「那裡美好的像家一樣。」

翁楚涵告訴中央社記者，芬蘭長照住宿型機構很重視「家」的概念。長輩入住前原本的生活環境是什麼樣子，入住後也可以盡可能把房間布置成自己熟悉的樣子，讓空間保留原本生活的痕跡。家人來探望時，整體安排也相對自由，不會特別受到固定探視時間的限制。

翁楚涵還發現芬蘭很重視長輩的選擇權，「團康活動時間，他們也可以決定要不要參加。」即使已經開始參與，中途如果不想繼續，也可以選擇離開，不會刻意要求長輩團進團出，芬蘭比較重視每個人的意願與需求。

芬蘭帶給翁楚涵最大的文化衝擊，是職場允許「空白時間」，她說，過去在台灣社工實習時，只要手邊工作完成，就必須主動詢問工作人員是否還有其他事情需要幫忙，她在芬蘭做了相同的事，當地工作人員驚訝地稱讚高效率，並鼓勵她休息一下，不需要一直找事情做。

「一開始其實會有點不自在，因為手上沒有事情做，好像會有一種心虛的感覺。」翁楚涵表示，後來她開始重新思考，是否唯有不停地忙碌工作才能證明自己認真負責，芬蘭的工作環境尊重每個人的步調，讓她學會在完成工作後適度休息，不必因暫時沒事情做而感到不安。

從高中時期就是熱血少女的翁楚涵說，因喜愛參與志工服務而讀社工系，這次參與台北市太陽慈善基金會「歐洛拉計畫」赴芬蘭，讓她對未來職涯有更多想像，希望還有機會能再次前往芬蘭學習當地社工的精神，期盼停留更長時間，若有機會到當地就業，也非常願意。

身為澎湖人的翁楚涵心中還有一個更長遠的目標，就是未來有朝一日能回到澎湖，開設一間養護機構，「我想把這次在芬蘭看見的照顧理念帶回家鄉」，尊重長輩的自主選擇、營造家的氛圍，讓長輩保有自己的生活方式並結合在地文化的照顧模式。